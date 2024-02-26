Як часник допоможе схуднути: 5 переваг, доведених наукою

Якщо ви досі не полюбили часник, потрібно терміново це виправити, особливо якщо ви хочете скинути кілька зайвих кілограмів до весни. Виявляється, часник не тільки вбиває мікробів та зміцнює імунітет, а ще й допомагає у схудненні.

Часник — основний інгредієнт на багатьох кухнях у всьому світі, який славиться не тільки своїм неповторним смаком, а й потенційною користю для здоров'я. Хоча його кулінарне застосування широко відоме, нещодавні дослідження показують, що часник також може відігравати роль у контролі ваги і може сприяти схудненню. Про це пише OnlyMyHealth.

Доктор Шаліні Шрівастав, керівник департаменту громадської медицини Школи медичних наук і досліджень лікарні Шарда поділилася п'ятьма ключовими перевагами часнику в спалюванні жиру.

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Клінічні дані

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Результати експериментального дослідження за участю 110 добровольців з неалкогольною жировою хворобою печінки надали багатообіцяючі дані. За 15-тижневий період в учасників, які приймали часник, спостерігалося значне зниження ваги і жирової маси. Примітно, що не було зареєстровано жодних серйозних побічних ефектів, що вказує на безпеку добавок часнику в контексті зниження ваги. Це дослідження підкреслює потенціал часнику як природного засобу для контролю ваги.

Властивості проти ожиріння

Дослідження на клітинах і тваринах, опубліковані в Журналі харчування, пролили світло на потенційну користь часнику в боротьбі з ожирінням. Дослідження, проведені на щурах, які отримували дієту з високим вмістом жирів, показали, що додавання часнику призвело до значного скорочення жирової тканини. Це свідчить про те, що часник може мати механізми, які сприяють спалюванню жиру і перешкоджають його накопиченню, що робить його потенційно цінним союзником у прагненні схуднути.

Підвищення метаболізму та пригнічення апетиту

Кілька сирих зубчиків часнику натщесерце допоможуть не тільки розбудити смакові рецептори, а й прискорити обмін речовин. Сирий часник містить сполуки, які можуть стимулювати метаболічні процеси, потенційно прискорюючи спалювання калорій протягом дня. Крім того, вживання часнику натщесерце може сприяти відчуттю ситості, запобігаючи переїданню та знижуючи ймовірність потягу до нездорової їжі. Його властивості пригнічення апетиту можуть допомогти людям підтримувати дефіцит калорій, що є ключовим фактором успішного зниження ваги.

Низькокалорійний підсилювач смаку

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Якщо ви шукаєте спосіб поліпшити смак їжі без додавання зайвих калорій, то часник прийде вам на допомогу. Поєднання часнику з такими інгредієнтами, як перець чилі, може поліпшити смак страв, не додаючи при цьому калорій. Щоб отримати смачний і корисний для талії гарнір, спробуйте тушкувати улюблені овочі з рубаним часником. Ця проста, але ситна страва дасть вам змогу насолоджуватися ароматними овочами й отримати всі корисні властивості часнику.

Детоксикація та підтримка травлення

Часник також допомагає у видаленні з організму токсинів, що ускладнюють травлення і заважають зусиллям зі зниження ваги. Підтримуючи функцію печінки та сприяючи виведенню відходів, часник допомагає оптимізувати природні процеси детоксикації організму. Здорова травна система необхідна для ефективного засвоєння поживних речовин і обміну речовин, які відіграють вирішальну роль у підтримці здорової ваги. Таким чином, включення часнику до вашого раціону може сприяти загальному здоров'ю травної системи та полегшити контроль ваги.

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"Хоча часник сам по собі навряд чи стане чудовим рішенням для позбавлення від жиру, нові дані свідчать про те, що він справді може доповнювати здоровий спосіб життя і сприяти зусиллям зі зниження ваги. Від його метаболічного ефекту до його властивостей, що пригнічують апетит, і потенційного впливу на жировий обмін. Універсальність часнику робить його цінним доповненням до будь-якої дієти, орієнтованої на схуднення. Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вносити суттєві зміни у свій раціон, особливо якщо у вас є проблеми зі здоров'ям", — підсумувала доктор Шрівастав.

Нагадаємо, не потрібно сидіти на суворій дієті, достатньо просто прибрати з раціону продукти з "порожніми" калоріями.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.