Моніка Левінські стала зіркою рекламного кампейну екологічного будинку моди
Колишня стажерка Білого дому раніше стала письменницею. А тепер позувала для модної фотосесії.
50-річна Моніка Левінські стала зіркою гламурної кампанії екологічного будинку моди Reformation "У тебе є сила". І закликала жінок голосувати, сказавши: "Ми всі повинні нагадувати одна одній, що ми не можемо допустити, щоб це завадило нам проголосувати. Ось у чому наша сила". Про це пише Daily Mail.
Моніка Левінські очолила нову гламурну кампанію за екологічний будинок моди Reformation, закликаючи жінок голосувати на наступних виборах.
Колишня стажерка Білого дому, яка стала активісткою і письменницею, позувала відомому фотографу Зої Гроссман.
50-річна жінка поділилася з читачами тим, що спонукало її стати обличчям орієнтованої на голосування кампанії робочого одягу Reformation "You've Got the Power" — і це було не просто моделювання приголомшливої нової колекції модного бренду.
Виступаючи з посланням, вона сказала, що має мотивацію не допустити, щоб "розчарування виборців" і "апатія" завадили їм піти на виборчі дільниці і проголосувати.
Левінські була одягнена в низку чудових ансамблів — від лляного костюма-двійки Reformation з колекції бренду Moya до кокетливої довгої в'язаної чорної сукні з лінії Mikol і шикарного чорного шкіряного тренча Veda Ashland.
"За результатами опитувань ми побачили, що розчарування виборців зростає, а апатія зростає. Ми всі повинні нагадувати один одному, що ми не можемо дозволити цьому перешкодити нам голосувати, що саме так ми використовуємо свій голос. Ось у чому наша сила", — сказала Левінські директору відділу моди ELLE Веронік Хайланд.
Левінські також розповіла про свої стосунки із соціальними мережами, розповівши журналу: "Я боялася, що мені виповниться 49, бо мої 39 років були для мене справді лайняними, і я з жахом чекала свого сорокаріччя".
Лорен Коен, головний креативний директор Reformation, сказала, що Левінські стане ідеальним обличчям нового рекламного кампейну. За її словами, вона знала, що багато жінок покоління X, міленіалів і покоління Z бачать у ній "особистого героя".
Коен розповіла, що вона теж стала прихильницею Левінські після того, як подивилася її виступ на TED про публічну ганьбу.
"Я подумала: "Ого, ця жінка неймовірно кумедна і розумна, а ще вона класна".
Хто така Моніка Левінські
Моніка народилася в заможній родині. У 1995 році вона закінчила Коледж Льюїса і Кларка в Портленді, де вивчала психологію. Того ж року вона поступила на роботу в Білий дім як стажист під час першого президентського терміну Білла Клінтона.
Після вона була співробітницею Білого дому з питань законодавства. Під час роботи в Білому домі в неї почалися стосунки з Клінтоном, про подробиці яких вона пізніше зізналася своїй подрузі і співробітниці міністерства оборони Лінді Тріпп, яка таємно записувала їхні телефонні розмови.
Розслідування призвело до спроби імпічменту президента Клінтона Палатою представників Конгресу США з подальшим виправданням за всіма пунктами звинувачень акта про імпічмент — дача неправдивих свідчень і перешкоджання правосуддю.
Левінські заявила, що з листопада 1995 року по березень 1997 року в неї було дев'ять сексуальних контактів із Біллом Клінтоном. Перша леді Гілларі Клінтон, згідно з її опублікованим розкладом, була в Білому домі, принаймні в деякі з цих днів.
2021 року на екрани вийшов третій сезон "Американської історії злочинів", у якому розповідали історію стосунків Левінські та Клінтона.