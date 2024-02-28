Настя Каменських спантеличила шанувальників чорно-білим відео з Потапом (відео)

36-річна співачка Настя Каменських спантеличила шанувальників чорно-білим відеороликом зі своїм чоловіком, репером Потапом. Ролик співачка опублікувала у себе на сторінці в інстаграм.

На відео співачка показала відео з весілля, домашні обійми та поцілунки з репером та щасливі моменти. Під відео Каменських залишила неоднозначний підпис: "Давні спогади про кохання", який привернув увагу шанувальників.

Зокрема, одна частина шанувальників вирішили, що таким чином Настя натякає на розрив стосунків та розлучення з Потапом, оскільки вже кілька місяців в мережі ширяться про це чутки: "Підписникам треба відповідь.Ви розлучилися?", "Писали скрізь, що давно вони не разом…незрозуміло….", "Я не зрозумію позив цього кліпу. Вони вже не разом?", "Настя, на варто озиратися назад, все найкраще попереду. Впевнена, що ти зустрінеш достойного чоловіка і батька своїх дітей", "Кіно скінчилось, залишитись тільки спогади", "Це досвід, гарні момент життя, але які минули. Бажаю вам чоловіка для душі, справжнього кохання на все життя, щоб відчував вас, щоб були як одне ціле, щоб ви були тільки його найяскравішим щастям та частинкою його душі", "Один бог знає як воно насправді — однак так хочеться, щоб Настя та Потап знову були разом", "Там же написано старі спогади це означає що людина згадує те що було".

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Та тих, хто радіє за сім’ю і сприйняв відео як спогад про життя до війни: "Як він дивиться на Настю. Моя улюблена пара я не знаю разом чи ні і це не моя справа, не важливо разом чи ні, важливо те що було світло що запалило серця мільйонів людей….. Боляче від того скільки зараз хейта у Ваш бік … Але світло не перестає світити від Хейта, тому що він Світить просто так".

Варто відзначити, що Потап та Настя багато років були колегами та дуетом на сцені. У 2016 році стало відомо, що репер та продюсер Олексій Потапенко розлучається зі своєю дружиною Іриною Горовою. Від першого шлюбу у репера є син Андрій. Вже через 3 роки (2019) Потап та Настя офіційно зареєстрували свої стосунки. Однак вже у 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні, пара виїхала за кордон. Деякий час вони пробули там разом, однак згодом співачка повернулася на батьківщину і почала активно займатися волонтерством. Вже у 2023 році у мережі почали ширитися чутки, що пара розлучається. Тоді співачка підтвердила, що в їх стосунках зараз дійсно криза, але вони працюють над ними.

Нагадаємо, раніше ми писали, таролог відповіла чи дійсно Потап та Настя Каменських розлучилися. Крім цього,Фокус писав, Настя Каменських зустрілася з нареченим Меган Фокс.