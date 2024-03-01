Гайтана показала рідкісний кадр з донькою (фото)

Сапфір-Ніколь народилася у 2017 році. На знімку вона позувала в кофтинці зі Свинкою Пеппою.

44-річна українська співачка Гайтана показала рідкісне фото своєї доньки Сапфір-Ніколь. Знімок єдиної спадкоємиці зірка сцени опублікувала в Instagram.

"Хай буде любов", — підписала пост артистка конголезького походження.

На знімку Сапфір-Ніколь позує в сірій кофтинці з героїнею мультфільму "Свинка Пеппа" та в обручі з вушками Мінні Маус. Донька Гайтани також руками склала сердечко.

"Гарненька мілашка", "Занадто мило", "Бусінка така вже доросла! І сяюча. Обіймаю", — коментують кадр підписники української співачки.

Донька Гайтани

Зазначимо, що своє особисте життя Гайтана намагається тримати подалі від уваги публіки. Відомо, що артистка одружена з продюсером Олександром Смартом. А у червні 2017 року в подружжя народилася дочка.

Судячи з геолокації профілю в соцмережі знаменитості, наразі вони проживають у Швейцарії.

Нещодавно Гайтана вітала чоловіка з днем народження.

"Ти вмієш вести, піклуватися, захищати, навчати і наставляти, бути чесним, відповідальним, люблячим, неординарним і веселим. Усе добре в тобі! З Днем народження, Коханий! Будь щаслививий", — звернулася до Олександра Смарта співачка.

Чоловік Гайтани

Нагадаємо, Гайтана показала, як проводила час з донькою взимку.

Також Фокус писав про новини з професійного життя Гайтани.