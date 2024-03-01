Ніколи не викидайте: 4 способи використати кісточку авокадо

Авокадо — неймовірно корисний фрукт, який насичує наш організм важливими поживними речовинами, зокрема "правильними" жирами. Але, з'ївши м'яку частину, не викидайте кісточку, адже її також можна використовувати для приготування їжі та для краси.

Ні для кого не секрет, що авокадо — популярний суперпродукт, і це не дивно, оскільки ці смачні фрукти дуже корисні для здоров'я. І хоча більшість із нас, розрізаючи авокадо, виймають м'якоть і викидають кісточку, є безліч способів використати її з користю. Перед вами кілька ідей, що можна зробити з кісточкою авокадо. Про це пише First For Women.

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Приготуйте чай

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Один із найпростіших способів використати кісточки — це заварити чай. "Кісточки авокадо можна використовувати для приготування легкого чаю", — ділиться Лідія Сімс. Ви можете додати трохи меду, кориці або імбиру, щоб збалансувати смак. Доведено, що цей домашній чай допомагає знизити рівень холестерину та поліпшити травлення.

Що вам знадобиться:

одна або дві кісточки авокадо, висушені не менше 3 днів.

3-4 склянки води

мед і спеції за смаком.

Як приготувати:

Промийте насіння авокадо в прохолодній проточній воді, щоб видалити все сміття.

Додайте кісточки і воду в чайник або невелику каструлю, потім доведіть до кипіння протягом 5-10 хвилин або до м'якості.

Зніміть шкірку, потім натріть або наріжте м'які відварені кісточки авокадо на більш дрібні шматочки. Поверніть їх назад у чайник або каструлю і кип'ятіть ще 10 хвилин.

Зніміть з вогню і процідіть. Підсолодіть медом або спеціями за смаком.

Настоюйте олії

Фото: freepik

Ви також можете використовувати кісточки авокадо, щоб надати неповторного смаку олії. "Ви дійсно можете використовувати їх, щоб надати оліям тонкого, землистого смаку", — каже Джессіка Рандхава. "Просто очистіть кісточку, обережно підсмажте, щоб поліпшити смак, а потім дайте їй настоятися в обраній вами олії на слабкому вогні протягом кількох годин. У результаті виходить олія з унікальним смаком, яка може надати родзинку вашим салатам і маринадам". Перед використанням обов'язково процідіть олію, щоб переконатися, що ви видалили всі фрагменти кісточки.

Зробіть натуральний барвник

Якщо у вільний час вам подобається майструвати або працювати з пряжею, кісточки авокадо можуть стати вам у пригоді! "Ви можете використовувати кісточки авокадо, витягуючи з них колір", — пояснює кулінар Тхань Данг, засновник. "Їх можна використовувати для створення натурального барвника для різних проєктів".

Спочатку видаліть залишки м'якоті авокадо з кісточок і переконайтеся, що вони чисті та сухі. Потім розріжте кісточки авокадо на дрібніші шматочки за допомогою ножа або натріть їх на тертці. "Частини меншого розміру оголюють велику площу поверхні, що сприяє вилученню кольору", — додає Данг. Помістіть шматочки кісточки в каструлю і додайте воду, щоб повністю їх покрити. Доведіть воду до кипіння, потім варіть 1-2 години.

Після цього за допомогою марлі або сита витягніть тверді частини і дайте рідині повністю охолонути. "Ви можете використовувати його для фарбування тканин, пряжі або інших матеріалів, зануривши їх у барвник і давши йому вбратися для досягнення бажаного кольору", — пояснює він. "Якщо ви не плануєте використовувати барвник відразу, зберігайте його в закритому контейнері в холодильнику". Але оскільки це натуральний барвник, то краще використати його якомога швидше, оскільки він не володіє такою ж стійкістю, як синтетичні варіанти.

Приготуйте ополіскувач для волосся

Фото: Freepik

З кісточки авокадо можна зробити натуральний ополіскувач для волосся, який працюватиме не гірше за дорогі засоби. "Одне з моїх улюблених застосувань кісточок авокадо — приготування домашнього ополіскувача для росту волосся", — каже Хоуна Беч.

Як зробити: доведіть каструлю з водою до кипіння і додайте кілька розчавлених кісточок. Зменшіть вогонь і варіть 20 хвилин, потім зніміть з вогню. Дайте повністю охолонути, перш ніж проціджувати.

"Настояну воду перелийте в спрей і наносьте на шкіру голови кілька разів на тиждень під час масажу", — додає Бек. "Вважається, що вітаміни та мінерали в кісточках авокадо покращують кровообіг і живлять фолікули від коренів до кінчиків".

Нагадаємо, як навчитися "дозрівати" авокадо вдома, щоб завжди мати під рукою стиглий фрукт.

Раніше Фокус писав про те, що лютеїн, який міститься як в авокадо, так і в оливковій олії, є каротиноїдом — типом рослинної сполуки, яка, як було виявлено, покращує здоров'я очей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.