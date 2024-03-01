Тонка талія: 7 порад, які допоможуть стати стрункішою цієї весни

Якщо ви хочете зменшити талію, важливо розуміти, що не існує секретних вправ або хитрощів, єдиний дієвий спосіб — це скинути вагу.

Крім ваги, слід враховувати вашу конституцію і тип статури. Є люди з таким типом фігури, де талія чітко виділяється на тлі грудей та стегон, але буває навпаки, коли різкого переходу не видно. Замість того, щоб витрачати час на цільові вправи для преса або корпусу, які не зроблять вашу талію тоншою, зосередьтеся на прискоренні метаболізму, зменшенні загальної кількості жиру в організмі та нарощуванні м'язів, щоб прискорити схуднення, поліпшити здоров'я та фізичну форму. Про це пише Fit&WeII.

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Високоінтенсивні тренування

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Якщо ви втомилися від одноманітних неефективних тренувань, спробуйте високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT). Ця форма інтервального тренування складається з коротких періодів, що чергуються між періодами вправ із максимальним зусиллям і менш інтенсивних періодів відновлення. Дослідження, проведене журналом вправ і фітнесу, в якому 60 жінок виконували HIIT-тренування тричі на тиждень упродовж двох місяців, призвело до зменшення середнього окружності талії на 0,6 дюйма/1,53 см.

У дослідницькій статті, опублікованій у журналі "Медицина і наука в спорті та вправах", виявлено, що вправи середньої та високої інтенсивності можуть збільшити витрату енергії протягом щонайменше 22 годин після тренування. Тож спробуйте це HIIT-тренування, яке допоможе прискорити метаболізм, розвинути силу і схуднути.

Збалансована дієта

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Поряд із фізичними вправами гарне харчування також відіграє важливу роль у схудненні. Дотримання стійкої дієти може допомогти вам назавжди скинути вагу. І стати володаркою тонкої талії,

Дієтологиня Сігне Сванфельдт каже: "Якщо ви хочете схуднути, важливо наповнити свій раціон продуктами, багатими поживними речовинами, щоб отримувати всі необхідні нутрієнти, зберігаючи при цьому свої енергетичні потреби".

До продуктів із високим вмістом поживних речовин належать:

овочі та фрукти;

цільнозернові продукти;

бобові (квасоля і сочевиця);

білок (яйця, риба, квасоля, сочевиця, птиця);

ненасичені жири (горіхи, жирна риба і насіння), які містять незамінні жирні кислоти, такі як омега-3 і омега-6.

"Якщо ви хочете схуднути, вам слід намагатися їсти менше ультраоброблених продуктів, як-от випічка, солодощі, морозиво і фаст-фуд, оскільки вони містять велику кількість калорій і мало поживних речовин, тоді вам буде складно залишатися в межах своїх енергетичних потреб, зберігаючи водночас усі необхідні поживні речовини", — додає Сванфельдт.

Мінімум алкоголю

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Про зв'язок між абдомінальним ожирінням і алкоголем відомо вже давно. В одному дослідженні епідеміології та охорони здоров'я дослідники виявили, що високе споживання алкоголю пов'язане зі збільшенням окружності талії.

Експертка з харчування Пенні Вестон каже: "Занадто багато алкоголю може призвести до збільшення жиру на животі. А ось скорочення його споживання може зменшити розмір талії".

Контроль зневоднення

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Сама по собі вода не допоможе зробити вашу талію стрункішою, однак, збільшення споживання води перед їжею може допомогти вам почуватися більш ситими.

"Дуже легко прийняти зневоднення за голод і споживати калорії, які не потрібні вашому організму, хоча склянка води могла б допомогти", — пояснює Вестон. "Намагайтеся випивати шість-вісім склянок на день — це дає кілька переваг: допоможе підтримувати нормальне функціонування всіх систем організму, а також збереже чудовий вигляд вашої шкіри".

Силові тренування

Силові тренування можуть допомогти з втратою ваги, оскільки вони нарощують м'язи, що, зі свого боку, допомагає організму спалювати більше калорій.

"М'язова тканина спалює більше калорій у стані спокою, ніж жирова тканина", — каже тренерка Аманда Плейс. "Збільшуючи м'язову масу за допомогою силових тренувань, ви можете підвищити базальний рівень метаболізму, а це означає, що ви спалюватимете більше калорій, навіть тоді, коли не тренуєтеся активно".

Нагадаємо, дієтологи назвали 3 продукти, які допоможуть схуднути після 40.

Раніше Фокус писав, що, щоб скинути вагу, не обов'язково виснажувати себе дієтами, існує безліч простіших способів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.