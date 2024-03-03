Королева Камілла зникне з публічного простору: що сталося

Останні тижні графік Її Величності був дуже насичений. Вона вирішила взяти перерву і провести час із чоловіком.

76-річна британська королева Камілла після того, як світ дізнався про хворобу Чарльза III та операцію принцеси Уельської, разом із принцом Вільямом перебрала на себе більшу частину обов'язків, проводячи численні зустрічі та заходи. Останні кілька тижнів Її Величності були настільки насиченими, що вона вирішила взяти перерву, пише Hello

Дружина монарха вирішила взяти тижневу передишку і з 4 по 11 березня не запланувала жодного публічного заходу. Цей час вона хоче провести з чоловіком, який лікується від раку. Замість неї представляти королівську сім'ю будуть принц Вільям, герцог і герцогиня Единбурзькі та принцеса Анна.

Королева буде присутня на службі на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві 11 березня.

Минулого тижня королева представляла сім'ю на поминальній службі за колишнім грецьким королем Костянтином. Принц Уельський теж мав бути там присутнім, але скасував свою участь незадовго до початку, пославшись на особисті справи.

Крім того, Камілла зустрілася із сотнями дітей перед фіналом конкурсу BBC "500 слів" і привітала першу леді України Олену Зеленську в Кларенс-Гаусі.

З 5 лютого, коли в короля підтвердили рак, Камілла тримається на публіці з гідністю і намагається не демонструвати зайвих емоцій.

"Королева буде опорою для короля, поки він проходить лікування від раку. Вона добре розуміє цю проблему завдяки своїй роботі з онкологічними центрами Меггі, і вона буде поруч із ним на кожному етапі шляху", — зазначає журналістка Емілі Неш.

Уже понад півтора місяця на публіці не показується і Кейт Міддлтон. Вона перенесла операцію на черевній порожнині і зараз відновлюється в сімейному котеджі Аделаїда. Навколо її хвороби з'явилося стільки чуток і спекуляцій, що Кенсингтонський палац змушений був випустити заяву з приводу її здоров'я.

За даними палацу, принцеса Уельська приступить до своїх королівських обов'язків не раніше кінця березня.

Раніше Фокус писав, яка репліка королеви Камілли, сказана Чарльзу ІІІ 50 років тому, привела їх до роману.