Правильний початок дня: 5 ранкових ритуалів, які допоможуть схуднути

Для того щоб стати володаркою фігури мрії, не обов'язково цілодобово пропадати в спортзалі, достатньо трохи змінити свої звички. Освойте прості ранкові ритуали, щоб швидко привести свою вагу в норму.

Помилково думати, що для схуднення потрібно багато тренуватися і сидіти на жорсткій дієті. Насправді схуднути можна навіть не вдягаючи кросівки вранці. Щоб схуднути здоровим чином і не стати жертвою "ефекту йо-йо", вам слід дотримуватися правильного розпорядку дня. Про це пише Fit For Fun.

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Висипайтеся

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Сон є важливим компонентом досягнення та підтримки комфортної ваги. Тому що нестача сну може порушити баланс гормонів і спричинити потяг до шкідливої їжі. Крім того, за нестачі сну знижується рівень енергії та працездатність. Якщо ви не маєте часу вранці поспати довше і доводиться рано прокидатися, то напередодні ввечері потрібно раніше лягти спати.

Важливо в жодному разі не натискати кнопку повтору на будильнику, як би комфортно вам не було в теплому ліжку. Така дія призводить до того, що ваш мозок більше не знає, йому потрібно спати чи прокидатися. Це не тільки забере дорогоцінну енергію вранці, а й змусить вас почуватися млявим протягом усього дня.

Як би вам не було складно, після дзвінка будильника одразу ж встаньте з ліжка і вирушайте виконувати всі свої ранкові справи. Ваш мозок віддячить вам за це концентрацією та енергією.

Ловіть сонячні промені

Свіже повітря і сонячне світло змушують сонних буркотливих людей підбадьоритися і прокинутися. Сонячне світло є основним і найважливішим джерелом вітаміну D. Крім того, дефіцит вітаміну D може сприяти збільшенню ваги, тому, щойно пролунає будильник, відчиніть штори і вікна, впустивши у свою квартиру свіже повітря та світло.

Таким чином, ваші очі краще звикнуть до денного світла, і ви розбудите свій організм абсолютно природними способами.

Снідайте збалансовано

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Обов'язково їжте білок у перший прийом їжі, оскільки він допомагає зберігати відчуття ситості довше, ніж сніданок, багатий на вуглеводи або жири з такою ж кількістю калорій. Крім того, білок вранці запобігає тязі до шкідливих перекусів, оскільки відчуття ситості зберігається довше.

Не забувайте про перекус

Якщо ви хочете зберегти здоров'я і стрункість, важливо піклуватися про всі свої прийоми їжі заздалегідь. Якщо у вас немає часу готувати вранці, приготуйте хоча б корисні перекуси, які можна взяти з собою на роботу. Варіантів безліч, все залежить від ваших уподобань: яблука, трохи горіхів або овочеві палички чудово підійдуть для здорового перекусу.

Покращуйте кровообіг

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Це не обов'язково має бути ранковий візит до спортзалу. Просто використовуйте будь-яку можливість активно порухатися. Наприклад, виберіть сходинки замість ліфта або використовуйте поїздку на роботу як перетренування, зробіть швидку прогулянку або сядьте на велосипед і покатайтеся. Заняття на свіжому повітрі допоможуть вам не тільки прокинутися, а й підбадьоритися, зарядившись енергією на весь день. Ранкові вправи також спалюють калорії та прискорюють обмін речовин.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.