92-річний Руперт Мердок освідчився своїй 67-річній подрузі та одружиться вп'яте

Весілля медіамагната і колишньої тещі російського олігарха Романа Абрамовича призначено на червень цього року. Олена Жукова стане п'ятою дружиною багатодітного мільярдера.

Американський медіамагнат Руперт Мердок — з тих людей, які своїм прикладом показують, що старість — це не привід ставити хрест на своєму житті та бажаннях. Він не тільки насолоджується кожним днем, а й знову зібрався під вінець, освідчившись своїй 67-річній подрузі Олені Жуковій. З майбутньою дружиною його познайомила третя дружина Венді Денг, велика подруга Даші Жукової, дочки Олени, пише The New York Times.

Мердок і Жукова, колишня теща російського олігарха Романа Абрамовича і вчений на пенсії, почали зустрічатися в серпні 2023 року, їх помітили під час сімейного круїзу Середземним морем. Перед нею мільярдер заручився з колишнім поліцейським капеланом і власницею виноградника Енн Леслі Сміт, але розірвав заручини через два тижні.

Пара вже щосили готується до весілля і розіслала запрошення. Церемонія одруження відбудеться в червні в каліфорнійському маєтку Мердока Морага.

Майбутня дружина Мердока двічі була заміжня. Вона — молекулярний біолог і фахівець із діабету. У 1991 році вона разом із дочкою виїхала з Росії до США, і до виходу на пенсію вона працювала в медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Що стосується Даші, то вона розлучилася з Абрамовичем 2019 року, переїхавши в чотириповерховий будинок на Мангеттені. Зараз вона одружена зі Ставросом Ніархосом, мільярдером, спадкоємцем судноплавної династії.

Даша Жукова

У неї двоє дітей від першого чоловіка, син від Ставроса, і в грудні минулого року стало відомо про її четверту вагітність.

Мердок був одружений чотири рази. Його першою дружиною 1956 року стала колишня стюардеса Патриція Букер. Пара розлучилася 1967-го, через дев'ять років після народження їхньої єдиної дитини, доньки Пруденс, якій зараз 66 років.

Того ж року він одружився з Анною Ман, журналісткою з Глазго. Шлюб тривав 32 роки, до їхнього розлучення 1999 року. Дружина подарувала йому дочку Елізабет (55 років) і синів Лаклана (52 роки) і Джеймса (51 рік).

У шлюбі з Анною Ман Руперт перебував 32 роки Фото: Getty

За даними CNBC, у рамках шлюборозлучного процесу Анна отримала 1,7 мільярда доларів, зокрема 10 мільйонів доларів готівкою.

З Венді Денг Мердок одружився всього через 17 днів після того, як розлучився з другою дружиною. На момент весілля Йому було 68 років, а нареченій — лише 30.

Цей шлюб тривав 14 років, перш ніж було оголошено про розлучення, а в червні 2013 року представник News Corp повідомив, що їхній союз "безповоротно розірвано". Денг народила чоловікові дочок Грейс (23 роки) і Хлою (21 рік).

Колишня супермодель і музи Мікка Джагера Джеррі Голл вийшла заміж за Руперта в Лондоні в березні 2016 року на дуже скромній церемонії в Спенсер-хаусі з видом на Грін-парк після бурхливого п'ятимісячного роману. За шість років шлюбу вони не народили дітей, а після розлучення залишилися друзями.

Руперт Мердок і Джеррі Голл Фото: Getty Images

Менш ніж через рік після розлучення з Джеррі Мердок оголосив про заручини зі Сміт, які так і не закінчилися весіллям.

Руперт Мердок і Енн Леслі Сміт так і не стали сім'єю

У вересні минулого року Руперт повідомив, що йде з посади голови Fox and News Corp. Його старший син, Лахлан Мердок, обійняв посаду голови News Corp. і продовжив роботу як виконавчий голова і генеральний директор Fox Corp, материнської компанії Fox News.

Раніше Фокус писав, що онука медіамагната Руперта Мердока кинула чоловіка через 12 годин після весілля.