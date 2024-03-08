Дженніфер Лопес продемонструвала стильний весняний образ (фото)

Зірка зробила ставку на темні відтінки. Традиційно, вона додала до аутфіту сумочку Hermès.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний весняний образ 2024. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени показала свій підтягнутий живіт, коли вийшла в Лос-Анджелесі у справах — через кілька днів після виходу її нового документального фільму.

Дружина оскароносного Бена Аффлека одягла укорочений темний світшот із штанами з низькою посадкою, що дозволила знаменитості продемонструвати прес. Джей Ло прогулювалася стоянкою торгового центру в коричневих чоботях UGG.

Її довге волосся медового відтінку було розпущене. На зірці також були масивні дизайнерські сонцезахисні окуляри.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Образ артистки був доповнений блискучими золотими прикрасами. Вона носила із собою сумку Hermès вартістю 40 000 доларів.

Як відомо, під час післяобідньої прогулянки до неї приєдналися її 16-річні діти Макс та Емма від співака Марка Ентоні з яким вона була одружена з 2004 по 2014 роки.

Наразі ж співачка одружена з актором Беном Аффлеком, з яким уже зустрічалася на початку 2000-х, проте розійшлася. Через майже 20 років пара воззʼєдналася та узаконила стосунки у 2022.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Бена Аффлека дратує в Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про страх Джей Ло залишитися самотньою.