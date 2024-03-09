Від Грейс Келлі до Анджеліни Джолі: топ-10 найяскравіших суконь "Оскара" за всю історію премії

Церемонія вручення премії "Оскар" для багатьох є подією року, бо їм не терпиться дізнатися, які фільми отримають нагороду. Але червона доріжка привертає не менше уваги.

Кіномани напружено обговорюють, чи виграє "Оппенгеймер" нагороду "Оскар" за найкращий фільм. А фанати моди гадають, які вбрання приміряють селебріті на червону доріжку. Адже неможливо забути вражаюче вбрання Леді Ґаґи, доповнене безцінним жовтим діамантом Тіффані, або авангардне на ті часи вбрання Шерон Стоун, коли вона доповнила вечірню спідницю від Віри Вонг простою білою сорочкою свого бойфренда від Gap. І тепер її образ з 1998 року цитували незліченну кількість разів.

І звісно, назавжди в історії залишилася сукня Голлі Беррі від Elie Saab, яку вона одягла на церемонію 2002 року, щоб отримати статуетку.

Силу зіркового стилю не можна недооцінювати. Дизайнери з усього світу змагаються за право надати сукні кінозіркам, а по ювелірних бутіках провідних компаній зараз відбирають найбільш вражаючі прикраси.

96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня 2024 року, і поки Фокус згадає найяскравіші та найпам'ятніші вбрання попередніх церемоній.

Грейс Келлі в сукні від Едіт Хед (1955)

У ті роки не було червоної доріжки в сучасному її розумінні. І вбраннями зірок займалися художники з костюмів. Так, сукню Грейс Келлі, в якій вона отримувала свого "Оскара", створила знаменита художниця Едіт Хед, яка сама була номінована на премію 35 разів і отримала вісім статуеток.

Грейс Келлі та актор Едмонд О'Браєн Фото: Getty Images

Атласна сукня кольору селадону має ідеальний і позачасовий вигляд. Грейс, чия кар'єра в кіно тривала всього чотири роки, мала приголомшливий вигляд, коли отримала свій "Оскар" за фільм "Сільська дівчина".

Одрі Хепберн у Givenchy (1975)

Хоча Одрі Хепберн найвідоміша своїм стилем 1950-х років (як у фільмах "Кумедна мордочка" і "Римські канікули"), її стиль 60-х і 70-х років також заслуговує на увагу, завдяки своїй грайливій витонченості. Цю красиву сукню, в якій вона з'явилася на церемонії 1975 року, створив її давній друг Юбер де Живанши.

Фото: Getty Images

А приголомшливі фото Одрі були зроблені, мабуть, найвідомішим папараці всіх часів Роном Галлелою.

Анджеліна Джолі в Marc Bouwer (2004)

Анджеліна Джолі часто ставала зіркою червоної доріжки церемонії "Оскар". Але її образ від Marc Bouwer 2004 року гідний того, щоб опинитися в списку найкращих.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Зазвичай поєднання атласу, скроєного по косій і білого кольору — це нещадне поєднання, яке підкреслює всі недоліки. Але Джолі мала приголомшливий вигляд, продемонструвавши ідеальний голлівудський гламур.

Ніколь Кідман у Balenciaga (2007)

Вишнево-червона сукня Ніколь Кідман від Balenciaga зразка 2007 року досі має актуальний вигляд. Особливої пікантності їй надавав ефектний бант на шиї і майже непомітне оздоблення паєтками.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Ніколь доповнила свій образ парними браслетами і крихітною сумочкою.

Дженніфер Лоуренс у Calvin Klein (2011)

Дженніфер Лоуренс часто вражала розкішними вбраннями на червоних доріжках. Але 2011 року вона вразила сукнею від Calvin Klein. Сукня була простою і без відволікаючих деталей. Її виділяв тільки яскраво-червоний колір.

Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Тоді 20-річна акторка була вперше номінована на "Оскара" за роль в індії-фільмі "Зимова кістка" і вона мала приголомшливий вигляд.

Гвінет Пелтроу в Tom Ford (2012)

Гвінет Пелтроу на церемонії вручення "Оскара" 2012 року випромінювала елегантність у білій сукні-накидці від Tom Ford. Модні критики відзначали, що вбрання зірки "Закоханого Шекспіра" було простим і елегантним одночасно.

Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

"Ух ти, вона має такий по-королівськи привабливий вигляд", — писала Алісія Баніліві, редакторка відділу моди Harpers Bazaar, зазначаючи, що Гвінет неабияк потрудилася, зробивши підходящу зачіску і ретельно підібравши прикраси.

Наталі Портман у Christian Dior (2012)

Це зараз кінозірки вважають хорошим тоном одягати вінтажні сукні на червоні доріжки. Але у 2012 році це було майже революційним рішенням.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Наталі Портман обрала бальну сукню Christian Dior з колекції printemps-été 1954 року. І мала в ній чудовий вигляд. Червона сукня в горошок мала на актрисі незрівнянний вигляд.

Зендая в Giambattista Valli Haute Couture (2018)

Коричневий колір, мабуть, найскладніший колір для червоної доріжки, але зробити його ультрагламурним могла тільки Зендая. Вона вибрала струмливу сукню в грецькому стилі і зробила високу зачіску, оголивши шию.

Зендая Фото: Getty Images

Модні критики оцінили асиметричний рукав і м'яке драпірування. Юна актриса мала елегантний вигляд, а її сукню могли б приміряти і зірки минулих років. Вона була приголомшливою.

Аманда Сейфрід у Giorgio Armani (2021)

Створене самим Джорджіо Армані ефектне творіння з червоного тюлю для Аманди Сейфрід було натхненне квітами гібіскуса.

Аманда Сейфрід Фото: Getty Images

Сукня в дусі Старого Голлівуду була настільки гарною, що вона вже багато років потрапляє у всілякі списки найелегантнішого вбрання "Оскара". Можливо, Аманда коли-небудь одягне її знову.

Джессіка Честейн у Gucci (2022)

Джессіка Честейн завжди вибирає приголомшливі вбрання для червоної доріжки. Але 2022 року вона мала просто неймовірний вигляд у сукні від Gucci з паєтками на ліфі та оборкою на подолі. Образ вона доповнила ефектними прикрасами від Gucci High Jewelry.

Джессіка Честейн Фото: Getty Images

Нагадаємо, всім відомим гостям "Оскара" завжди дарують подарунки. І цього разу в соцмережах показали, що саме входить до подарункового набору. Там навіть є путівка на курорт до Швейцарії.

А у валізі нещодавно знайшли сукню Елізабет Тейлор, у якій вона отримувала статуетку 1961 року. Приголомшливе вбрання з пишною спідницею і ефектним поясом створили в будинку моди Dior і Елізабет вважала його своїм щасливим талісманом.