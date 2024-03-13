"Їм пофіг усе": В'ячеслав Узелков, який переніс операцію, поскаржився на дітей від Марини Боржемської
Колишній боксер не приховує, що не підтримує стосунки зі своїми дітьми. На його думку, все через колишню дружину.
44-річний екс-боксер В’ячеслав Узелков, який нещодавно переніс три операції, поскаржився на своїх дітей від колишньої дружини Марини Боржемської. Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм.
Зокрема, тренер зізнався, що не спілкується з дітьми, а все тому, що його колишня дружина їх налаштувала проти нього. Він також розповів, що попри проблеми зі здоров’ям, його діти жодного разу не зателефонували і не написали йому, щоб запитати, як він почувається.
"Моя колишня так налаштувала дітей, що їм пофіг усе, що зі мною сталося. Як ви вважаєте, це нормально?" – написав Узелков.
Крім цього, Узелков показав архівні фото на якому зображений він разом з сином Робертом і дочкою Олівією.
Вже через кілька годин на сторінці Марини Боржемської, колишньої дружини Узелкова, з’явилося фото з їх спільним сином. Його тренерка підписала словами "Моя опора та захист". Поки не зрозуміло, чи це така відповідь Марини В’ячеславу, чи просто збіг обставин.
Відзначимо, В'ячеслав Узелков вже був одружений на Марині Боржемській 22 роки. Пара має двох спільних дітей. У 2018 році В'ячеслав та Марина розлучилася зі скандалом. Тоді Божемська звинуватила боксера в аб'юзі і заявила, що він ніяк не допомагав з вихованням дітей і навіть не хоче з ними бачитися.
Нагадаємо, раніше ми писали, що проблеми зі здоров'ям у Узелкова почалися ще у лютому. Тоді він потрапив у лікарню в Вінниці. Вже через деякий час боксера госпіталізували до столиці. Там В1ячеслав Узелков переніс операцію, яку йому провели в Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Вже згодом тренер натякнув, що проблеми зі здоровʼям почалися через професійний бокс в якому він пробув багато років. На початку березня В'ячеслав Узелков показав свою наречену та розповів, що готується до третьої операції