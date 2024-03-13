"Їм пофіг усе": В'ячеслав Узелков, який переніс операцію, поскаржився на дітей від Марини Боржемської

Колишній боксер не приховує, що не підтримує стосунки зі своїми дітьми. На його думку, все через колишню дружину.

44-річний екс-боксер В’ячеслав Узелков, який нещодавно переніс три операції, поскаржився на своїх дітей від колишньої дружини Марини Боржемської. Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм.

Зокрема, тренер зізнався, що не спілкується з дітьми, а все тому, що його колишня дружина їх налаштувала проти нього. Він також розповів, що попри проблеми зі здоров’ям, його діти жодного разу не зателефонували і не написали йому, щоб запитати, як він почувається.

"Моя колишня так налаштувала дітей, що їм пофіг усе, що зі мною сталося. Як ви вважаєте, це нормально?" – написав Узелков.

Узелков з дітьми Фото: uzelkov_official / Instagram

Крім цього, Узелков показав архівні фото на якому зображений він разом з сином Робертом і дочкою Олівією.

Вже через кілька годин на сторінці Марини Боржемської, колишньої дружини Узелкова, з’явилося фото з їх спільним сином. Його тренерка підписала словами "Моя опора та захист". Поки не зрозуміло, чи це така відповідь Марини В’ячеславу, чи просто збіг обставин.

Марина Божемська з сином Фото: https://www.instagram.com/uzelkova.marina/

Відзначимо, В'ячеслав Узелков вже був одружений на Марині Боржемській 22 роки. Пара має двох спільних дітей. У 2018 році В'ячеслав та Марина розлучилася зі скандалом. Тоді Божемська звинуватила боксера в аб'юзі і заявила, що він ніяк не допомагав з вихованням дітей і навіть не хоче з ними бачитися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що проблеми зі здоров'ям у Узелкова почалися ще у лютому. Тоді він потрапив у лікарню в Вінниці. Вже через деякий час боксера госпіталізували до столиці. Там В1ячеслав Узелков переніс операцію, яку йому провели в Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Вже згодом тренер натякнув, що проблеми зі здоровʼям почалися через професійний бокс в якому він пробув багато років. На початку березня В'ячеслав Узелков показав свою наречену та розповів, що готується до третьої операції