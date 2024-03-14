Шерон Осборн чесно розповіла, що думає про Меган Маркл

В ефірі програми ведучі відкрито засумнівалися в тому, що Меган подобається комусь ще, крім принца Гаррі. Водночас про Кейт Міддлтон вони дуже високої думки.

71-річна телеведуча Шерон Осборн в ефірі шоу Celebrity Big Brother разом зі своїм 70-річним колегою Луїсом Волшем висміяли Меган Маркл. Це сталося під час їхньої бесіди з Ферн Брітон, коли всі троє обговорювали королівську сім'ю, пише Metro.

Зокрема, Луїс спершу висловив свою думку про принцесу Уельську.

"Вона прекрасна жінка, я зустрів її на виставці квітів у Челсі минулого року і запитав: "Ти назвав свого сина на мою честь?" Вона була чарівна", — зазначив він.

Його підтримала і Ферн, визнавши, що Кетрін виконала велику роботу, завоювавши авторитет серед британців і має честь носити культову обручку принцеси Діани з гідністю.

У свою чергу Шерон запитала:

"Чи можете ви уявити, якби ця каблучка дісталася Меган?" Боже мій".

На це Луїс поставив зустрічне запитання:

"Вона кому-небудь подобається? Вона взагалі кому-небудь подобається, крім Гаррі?"

"Вона загадкова, мені хотілося б вірити в те, що я бачу, що вона любляча мати і дружина, але я також відчуваю, що за всім цим стоїть маніпуляція", — сказала Ферн.

Луїс поцікавився у Шерон, чи відчуває вона те саме.

"Так, дуже, я думаю, що це все награно. Я думаю, вона весь час грає", — парирувала Осборн.

Луїс Волш і Шерон Осборн

Закриваючи тему, Ферн зізналася, що мріє, щоб Гаррі і діти були щасливі, і щоб Гаррі повернувся додому, помирився з Вільямом і робив те, що у нього добре виходить.

Популярність принца Гаррі та Меган Маркл продовжує все більше знижуватися. Якщо раніше це спостерігалося тільки у Великій Британії, то останніми роками тенденцію можна побачити і в США, де пара оскандалилася інтерв'ю з нападками на королівську сім'ю. Американцям настільки набридли скарги і ниття герцогів Сассекських, що вони все частіше відкрито висміюють їх. Наприклад, Меган і Гаррі стали героями мультфільму "Південний парк", де їх висміяли за показне бажання конфіденційності.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі і принц Вільям відвідають спільний захід, але не зустрінуться.