Кім Кардаш'ян пожартувала про зникнення Кейт Міддлтон (фото)

Колишня дружина Каньє Веста демонстрацію чергового модного образу несподівано прив'язала до чуток про зникнення принцеси Уельської.

Американська зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кім Кардаш'ян не забула згадати про те, про що всі таблоїди пліткують уже не перший тиждень: куди зникла Кейт Міддлтон. На тлі спекуляцій з приводу місцезнаходження принцеси вона опублікувала на своїй сторінці Instagram кілька знімків, які підписала "Іду шукати Кейт".

На знімках вона зображена у футболці з туру "Up in Smoke Tour", що спочатку називався "The Boyz in the Hood", легендарного туру 2000 року, в якому брали участь найкращі реп- і хіп-хоп виконавці того часу, такі як Доктор Дре, Снуп Догг і Емінем. Також на ній були шкіряні штани з декором, блискуче кольє, а в руках вона тримала мініатюрну чорну сумочку.

Кім Кардаш'ян поспішила вписатися в повістку зі зникненням принцеси Уельської Фото: Instagram/kimkardashian

Як пише Daily Mail, повідомлення з'явилося наступного дня після того, як стало відомо, що принц Гаррі — зять Кейт — катався на лижах в Аспені з Корі Гемблом, бойфрендом Кріс Дженнер, матері Кім Кардаш'ян. Компанію їм склали мільярдер із застосунку для знайомств Bumble Вітні Вулф та її чоловік Майкл Герд.

Раніше про Кейт Міддлтон публічно висловилася американська телеведуча Вупі Голдберг, яка захищала принцесу Уельську.

Тим часом друзі Кетрін і принца Вільяма кажуть, що пара спустошена і вражена скандалом, що виник через редагування фото, а також чутками про зради принца. Попри це Кетрін не збирається публікувати нове сімейне фото раніше 23 квітня, дня народження принца Луї.

Принцеса Кейт не з'являлася офіційно на публіці відтоді, як 16 січня вона перенесла серйозну операцію на черевній порожнині, що призвело до зростаючого цунамі спекуляцій з приводу її невідомого стану здоров'я. Кенсингтонський палац кілька разів писав про те, що вона "добре відновлюється". Однак така тривала відсутність Кейт хоча б онлайн продовжує множити чутки.

На фото, що наробило стільки галасу, Кейт позує без обручки Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Шанувальники Кетрін, наприклад, звернули увагу, що на скандальному фото, яке було відредаговано, на пальці майбутньої королеви немає обручки. Це викликало ще більшу тривогу серед фанатів, які згадали про "коханку" принца.

На тлі триваючого фурору навколо Кейт та її здоров'я в повідомленнях з Америки йшлося про те, що Гаррі проводив час із членом клану Кардаш'ян. Однак Меган із ним не було. Вона зайнята тим, що запускає свій новий бренд кулінарії та способу життя American Riviera Orchard.

Раніше Фокус писав, як живе принц Вільям після того, як його дружина захворіла.