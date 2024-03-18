Сінді Кроуфорд вийшла у світ з чоловіком та сином (фото)
Зіркова родина підтримала Кайю Гербер на премʼєрі її нового шоу. Юна модель знялася в комедійному серіалі "Палм-Рояль".
Американська супермодель Сінді Кроуфорд відвідала публічний захід у компанії чоловіка Ренді Гербера та їхнього сина Преслі. Зіркові батьки підтримали доньку Кайю на премʼєрі її серіалу "Палм-Рояль" від Apple TV+. Про це пише People.
У Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, сім’я Гербер йшла по килимовій доріжці вся в темному.
Культова зірка подіумів була в чорній блузці та шкіряній спідниці-олівці, доповнивши образ золотим клатчем. Волосся Сінді уклала легкими хвилями та зробила вечірній макіяж. Тим часом Ренді Гербер та Преслі продемонстрували чорні піджаки та джинси.
Кайя вийшла у світ у блакитній мінісукні Alaïa, що відтворює естетику Palm Royale 60-х. Її вбрання з високим горлом спускалося на один рукав, і юна модель поєднала асиметричний виріб із темнішим поясом з бахромою під ним. Щоб завершити мінімалістичний образ, донька Сінді Кроуфорд одягла пару білих човників.
Після прем'єри Преслі опублікував фото в Instagram, вихваляючи свою молодшу сестру.
"Вітаю зі ще одним приголомшливим досягненням і ще одним кроком до того, щоб заволодіти грою. Я люблю тебе назавжди", — написав син Сінді Кроуфорд.
Премʼєра серіалу запланована на 20 березня 2024. Комедійна мінікартина заснована на романі Джульєт Макденіел "Містер і місіс Американський пиріг".
За сюжетом Максим Сіммонс прагне закріпитися у вищому суспільстві Палм-Біч, у процесі дізнаючись, на що вона готова і не готова піти заради цього. Дія відбувається в 1969 році.
Спадкоємиця Сінді Кроуфорд раніше з'являлася в епізодичних ролях (у фільмі "Вавилон"), також вона знялася в 10 сезоні серіалу "Американська історія жахів" і спін-оффі "Американські історії жахів".
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер привітали одне одного з Днем закоханих 2024.
Також Фокус писав про появу Сінді Кроуфорд на обкладинці глянцю.