Містять пребіотики: 8 продуктів, які поліпшать здоров'я кишечника

Продукти, що містять пребіотики, необхідні для підтримки здорової мікрофлори кишечника. Додайте ці продукти до свого раціону, щоб отримати максимум користі для здоров'я травної системи.

Пробіотики — корисні бактерії в кишечнику, що виконують безліч функцій: від поліпшення травлення до контролю ваги. Але щоб ці кишкові мікроби продовжували процвітати, їм потрібні пребіотичні продукти як джерело палива. Багато звичних продуктів природним чином містять цю форму клітковини, тому їх можна легко включити у свій раціон для оздоровлення травної системи. Про це пише Eat This, Not That.

Якщо ви хочете підтримати корисні бактерії в кишківнику та поліпшити здоров'я травної системи, додайте у свій раціон продукти для поліпшення здоров'я кишківника.

Цибуля

Фото: pixabay.com

Цибуля, відома своїм сильним смаком і запахом, містить інулін, а також тип вуглеводів, званий фруктоолігосахаридами або ФОС. Цю форму вуглеводів можна використовувати як низькокалорійну альтернативу цукру під час їх вилучення з їжі, крім того, вони є пребіотиками. Додавання сирої або приготованої цибулі в їжу — чудовий спосіб підвищити рівень пребіотиків та антиоксидантів.

Часник

В одному з досліджень було відзначено, що часник слугує пребіотиком, підтримуючи ріст корисних кишкових бактерій. Водночас часник допомагає запобігти зростанню шкідливих бактерій у кишечнику. Ґрунтуючись тільки на цих двох механізмах, часник може бути чудовим продуктом для зміцнення здоров'я кишечника.

Часник можна додавати у ваші улюблені страви, а також вживати в сирому вигляді.

Банани

Фото: Freepik

Банани не тільки є джерелом клітковини, вітамінів і мінералів, але також містять резистентний крохмаль. Згідно з дослідженнями, найбільша кількість резистентного крохмалю міститься саме в зелених бананах. Насолоджуйтеся бананами окремо як перекус або додавайте у свій улюблений смузі на сніданок, щоб отримати їжу, багату на пребіотики.

Вівсяна каша

Вівсянка є чудовим джерелом клітковини, а також містить деяку кількість резистентного крохмалю. Було доведено, що пребіотичні ефекти вівсянки та вміст у ній бета-глюканової клітковини сприяють підтримці здоров'я кишкових бактерій і нормалізації рівня холестерину в крові.

Вівсянку можна додавати в улюблену випічку, змішувати в смузі або вживати у вигляді традиційної тарілки теплої вівсянки в поєднанні з іншим джерелом пребіотиків, наприклад бананом.

Яблука

Фото: Freepik

Яблука, ще один фрукт із пребіотичними властивостями, який можна легко включати до свого раціону через їхню природну солодкість, приємний хрускіт і користь для здоров'я. Яблука містять пектин, який є ще одним джерелом розчинної клітковини, що слугує пребіотиком. Дієтичний пектин може збільшити кількість бутирату в кишечнику, який живить корисні пробіотики і зменшує кількість шкідливих бактерій у кишечнику.

Насолоджуйтеся яблуками з горіховою олією як смачним перекусом, додавайте в салат для солодощів або готуйте фруктовий десерт.

Лляне насіння

Якщо ви любите смузі, насіння льону — чудовий інгредієнт, який можна додати в блендер. Це насіння містить корисні жири омега-3 й антиоксиданти, а також є джерелом пребіотиків. Завдяки вмісту клітковини насіння льону може підтримувати здорові кишкові бактерії та сприяти нормалізації травлення. Ви можете їсти насіння льону цілим або меленим. Додавайте його в смузі, випічку або посипайте ранкову вівсянку.

Спаржа

Фото: Freepik

Спаржа містить інулін — розчинну клітковину, яка слугує пребіотиком. Ця клітковина живить біфідобактерії в кишечнику, які є лише одним із корисних кишкових мікробів у травному тракті. Дослідження також показують, що спаржа може володіти протизапальними властивостями, що дає їй змогу забезпечити ще один рівень користі для здоров'я, крім своєї пребіотичної функції.

Бобові

Боби є чудовим джерелом клітковини та пребіотиків. Дослідження засвідчило, що регулярне вживання темно-синьої квасолі призводить до поліпшення мікробіома кишківника. Це допомагає запобігти раку і загалом позитивно впливає на здоров'я всієї травної системи.

З огляду на це, розгляньте можливість додавання квасолі у ваші улюблені рецепти салатів та супів, насолоджуйтеся нею як гарніром до нежирного білка й овочів, а також готуйте разом з іншими джерелами пребіотиків, такими як цибуля й часник, щоб отримувати ще більше переваг.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.