Трамп пригрозив принцу Гаррі депортацією в разі перемоги на виборах

Трамп не має наміру прощати герцогу Сассексу обману під час отримання візи, а також того, що той "зрадив королеву".

77-річний кандидат у президенти США Дональд Трамп натякнув, що може депортувати принца Гаррі з країни, якщо виграє вибори. За його словами, той не отримає "особливих привілеїв", якщо він збрехав під час отримання візи про вживання кокаїну, травички та грибів. Про це він заявив у бесіді з телеведучим Найджелом Фаражем у програмі GB News

Під час інтерв'ю, яке буде повністю транслюватися на британському телебаченні 19 березня, Фараж запитав Трампа, чи повинен Гаррі користуватися "особливими привілеями", якщо з'ясується, що він не сказав правду.

"Нам доведеться подивитися, чи знають вони що-небудь про наркотики, і якщо він збрехав, їм доведеться вжити відповідних заходів", — відповів Трамп.

"Відповідні дії? Що може означати... не залишатися в Америці? — запитав Фараж.

"Можна було подумати, що вони знали про це вже давно", — відповів Трамп.

Раніше політик і бізнесмен заявив, що "не захищатиме" Гаррі, тому що той "зрадив королеву". Він також заявив, що, якщо переможе на виборах у листопаді, Гаррі "залишиться сам по собі".

Принц Гаррі, який прибув до США 2020 року, наразі живе в особняку Монтесіто разом зі своєю дружиною, Меган Маркл і двома дітьми Арчі та Лілібет. У книзі мемуарів герцог Сассекський розповів, що раніше вживав кокаїн, марихуану і психоделічні гриби. Він стверджував, що канабіс допоміг залікувати травму, отриману після смерті його матері. За законами США вживання наркотиків зазвичай є підставою для відхилення заяви на візу.

У лютому 2024 року принц торкався теми свого громадянства.

"Американське громадянство — це думка, яка приходила мені в голову, але, безумовно, не є для мене зараз пріоритетом", — говорив він в інтерв'ю програмі "Доброго ранку, Америка".

Влітку минулого року Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) відхилило вимогу аналітичного центру, щоб агентство оприлюднило візову заяву принца Гаррі після того, як він зізнався у вживанні наркотиків у своїх скандальних мемуарах.

Консервативний аналітичний центр Heritage Foundation подав до суду, щоб наполягати на оприлюдненні заяви сина короля на отримання візи. Але DHS, мабуть, відхилило запит фонду.

"Оскільки існують записи, це відомство не вважає суспільний інтерес у розкритті достатнім, щоб переважити інтереси суб'єкта конфіденційності", — написав старший директор DHS Джиммі Вулфрі в електронному листі.

Раніше Фокус писав, чим принц Гаррі та Меган Маркл налаштували проти себе американців.