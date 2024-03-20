Батько Кузьми Скрябіна назвав причину смерті своєї дружини (відео)

Віктор Кузьменко вперше після смерті дружини дав інтерв'ю та розповів, як Ольга Кузьменко прожила останні місяці свого життя.

84-річний батько українського співака та громадського діяча Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін), який загинув у автокатастрофі у лютому 2015 року, Віктор Кузьменко вперше після смерті дружини Ольги Кузьменко озвучив причину. Про це він розповів в інтерв’ю програми Сніданок на 1+1.

Зокрема, Віктор Кузьменко розповів, що Ольгу Михайлівну підкосила важка недуга, яка за півтора місяця забрала її життя. Спочатку вона знаходилася на лікуванні у Львові, однак вже згодом її перевезли додому, де вона прожила ще три тижні. Як з’ясувалося, жінка перенесла два інсульти.

"Її здолала тяжка хвороба. Вона лежала у лікарні у Львові пів місяця. У неї був інсульт. Потім уже лікарі натякнули, що треба уже… ми тут нічого не зробимо і вона ще 3 тижні пробула вдома. І другий інсульт, який стався вдома, ми ще швидкою завезли її в лікарню, в реанімацію і на другий день Олі не стало. ", — розповів Віктор Кузьменко.

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1:50:00 - інтерв'ю з Віктором Кузьменком

Він також розповів, що у той час, коли його дружина помирала в лікарні у нього стався серцевий напад. Коли сестра Ольги Миколаївни приїхала сповістити Віктору Кузьменку про смерть дружини, вона сказала, що це сталося о 15:30, якраз коли чоловік відчував нестримний біль в серці.

"Такий момент був, половина четвертої, у мене такий серцевий припадок страшний і потім Свєта приїжджає з лікарні разом з Вірою, з молодшою сестрою Олі і кажуть, Оля померла о пів на четверту", — розповів Кузьменко.

Варто відзначити, Ольга Кузьменко померла у вересні 2023 року, коли їй виповнилося 76-років. Жінка на 8 років довше прожила за свого сина — Кузьму Скрябіна, який загинув в ДТП у 2015 році. Після втрати єдиного сина Ольга Кузьменко написала кілька біографічних книжок про його життя. Після смерті сина жінка заявила, що не вірить у випадкову смерть Кузьми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Кузьми Скрябіна вперше розповіла про причину смерті бабусі. Крім цього, Фокус писав, що донька Кузьми Скрябіна дала рідкісне інтерв'ю.