Як живе батько Кузьми Скрябіна після смерті дружини та сина (відео)

Віктор Кузьменко зізнався, що часто ходить на кладовище до сина та дружини. Однак, зараз він займається справою, яка мотивує його йти далі.

84-річний Віктор Кузьменко український ілюстратор та педагог, більш відомий як батько українського співака Кузьми Скрябіна, вперше після смерті сина та дружини, зізнався, як тепер живе без них. Подробицями свого життя він поділився в інтерв’ю програми Сніданок на 1+1.

У лютому 2015 року Віктор Кузьменко втратив єдиного сина Андрія, який загинув в автокатастрофі. Автівка співака зіткнулася з молоковозом, який рухався на зустріч. У результаті, тіло Кузьми затисло в автівці. Рятувальникам довелося кілька годин деблокувати його. Від отриманих травм він помер на місці. Через 8 років після смерті Кузьми Скрябіна померла і дружина Віктора Кузьменка — Ольга. Як з’ясувалося, її життя обірвалося через важку недугу.

Зараз у Віктора Кузьменка залишилася лише одна онучка від Андрія — Барбара-Марія Кузьменко. Зараз її 25 років. Вона живе та працює в столиці. Заміжня. Дітей не має.

Вперше після втрати Віктор Кузьменко дав публічне інтерв’ю. У ньому він зізнався, як переніс втрату найближчих людей.

"Стан такий — була розгубленість. Я звик завжди, що вони зі мною, що ми разом. Ми були дуже дружньою сім’єю. Ми з Ольгою Михайлівною прожили 57 щасливих років і 47 з Андрійком. Я не знав, я до завтра проживу. Тому крах", — зізнався Віктор Кузьменко.

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Чоловік розповів, що коли почалися його стосунки з дружиною, він пішов в армію. Тоді вони з Ольгою домовилися, що будуть кожного дня писати один одному листи. У результаті пара прожила разом 57 років. У них народився син. Віктор Кузьменко зізнався, що мріяв ще про другу дитину — доньку, однак перші пологи Ольги були дуже складними, тому вони не наважилися ще раз народжувати.

"Я пішов в армію і ми домовилися з Ольгою Михайлівною, що будемо писати один одному кожного дня листи. Сьогодні я так дивуюся, що можна було кожного дня писати, але писалося. Тому що писало серце, любов писала. Потім, як з'явився Андрійчик, то вже була як зв’язуюча ланка між мамою і татом. 17 серпня мені відкривається вікно і кричить мені знайома: Вітя у тебе син. У мене крила виросли. Я хотів ще дочку, але Ольга Михайлівна мала тяжкі пологи і вона десь трошки, чи страх був десь, а я вже не хотів наполягати", — розповів Віктор Кузьменко.

Зараз чоловік часто ходить на кладовище, де похована дружина та син. Він зізнається, що говорить до них, як до живих, бо йому дуже їх не вистачає.

Після смерті сина Віктор та Ольга почали виготовляти глиняні дзвіночки в пам’ять про сина. Весь цей час вони разом все робили. Коли Ольга померла для Віктора ця справа стала віддушиною, яка мотивує його жити далі.

"Мамині дзвіночки. Моя сторона технічна — приготувати глину, виготовити їх, почистити, помити, випалити, а Ольга Михайлівна їх розмальовувала і нотками їх оздоблювала. А зараз я їх роблю. Воно наскільки мені потрібне зараз, що я це роблю з великою любов’ю, великим задоволенням і бажанням. Взагалі то, я жив по життю з девізом, менше слів більше діла, що я собі виходячи з тієї ситуації сказав: Кузьміч, ти повинен, ти можеш, ти зробиш. І по суті, теперішнє моє життя, чи існування, як там тепер його назвати, тримається на вольовому зусиллі", — зізнався батько Скрябіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Кузьми Скрябіна дала рідкісне інтерв'ю. Крім цього, у день смерті Кузьми Скрябіна донька опублікувала архівні фото з батьком.