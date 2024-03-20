Остап Ступка, який спричинив "п'яну" ДТП, зізнався, чи звільнили його з роботи

Остап Ступка засуджений на три роки позбавлення волі. Однак поки актор продовжує судитися і перебуває на волі.

Відомий 56-річний український актор Остап Ступка, який у квітні 2023 року напідпитку спричинив ДТП з постраждалим, спростував чутки про звільнення з театру. Про своє життя після рішення суду Ступка розповів у програмі "ЖВЛ" під час прем’єри фільму "Я, Побєла і Берлін".

Відомо, що Остап Ступка бувши в п’яному стані в’їхав на своєму автомобілі у припарковану автівку. У тому автомобілі був чоловік, який у результаті отримав травми та був госпіталізований в лікарню. Вже у листопаді 2023 року суд визнав Остапа Ступку винним у ДТП. У результаті він отримав покарання у вигляді позбавлення волі терміном в три роки з позбавленням водійських прав на вісім років. Однак, як зазначив сам актор, нині суди досі тривають, тому він спокійно продовжує працювати та відвідувати публічні заходи.

Фото: Суспільне

На заході Остап Ступка відповів на запитання журналістки, чи правда, що його звільнили з театру. Актор відповів, що він повноцінно продовжує працювати в театрі та зніматися в кіно.

Крім цього, він активно бере участь у спектаклях, виступає на сцені і його можна побачити на багатьох прем’єрах. Остап Ступка наголосив, що глядачі продовжують ходити на його виступи, квитки продаються.

Також актор зізнався, що у 2024 році глядачі зможуть побачити фільм в якому він також знімався. Це робота режисера Дениса Тарасова "Божевільні". Прем’єра фільму очікується влітку-восени 2024 року.

Крім цього, в інтерв’ю актор відповів, що не слідкую за хейтом та критикою, яка ллється у його бік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що син Остапа Ступки, актор Дмитро Ступка показав фото із новою дівчиною. Згодом стало відомо, що Дмитро Ступка вдруге одружується.