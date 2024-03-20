Остап Ступка, який спричинив "п'яну" ДТП, зізнався, чи звільнили його з роботи
Остап Ступка засуджений на три роки позбавлення волі. Однак поки актор продовжує судитися і перебуває на волі.
Відомий 56-річний український актор Остап Ступка, який у квітні 2023 року напідпитку спричинив ДТП з постраждалим, спростував чутки про звільнення з театру. Про своє життя після рішення суду Ступка розповів у програмі "ЖВЛ" під час прем’єри фільму "Я, Побєла і Берлін".
Відомо, що Остап Ступка бувши в п’яному стані в’їхав на своєму автомобілі у припарковану автівку. У тому автомобілі був чоловік, який у результаті отримав травми та був госпіталізований в лікарню. Вже у листопаді 2023 року суд визнав Остапа Ступку винним у ДТП. У результаті він отримав покарання у вигляді позбавлення волі терміном в три роки з позбавленням водійських прав на вісім років. Однак, як зазначив сам актор, нині суди досі тривають, тому він спокійно продовжує працювати та відвідувати публічні заходи.
На заході Остап Ступка відповів на запитання журналістки, чи правда, що його звільнили з театру. Актор відповів, що він повноцінно продовжує працювати в театрі та зніматися в кіно.
Крім цього, він активно бере участь у спектаклях, виступає на сцені і його можна побачити на багатьох прем’єрах. Остап Ступка наголосив, що глядачі продовжують ходити на його виступи, квитки продаються.
Також актор зізнався, що у 2024 році глядачі зможуть побачити фільм в якому він також знімався. Це робота режисера Дениса Тарасова "Божевільні". Прем’єра фільму очікується влітку-восени 2024 року.
Крім цього, в інтерв’ю актор відповів, що не слідкую за хейтом та критикою, яка ллється у його бік.
Нагадаємо, раніше ми писали, що син Остапа Ступки, актор Дмитро Ступка показав фото із новою дівчиною. Згодом стало відомо, що Дмитро Ступка вдруге одружується.