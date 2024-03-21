Кайя Гербер знялася топлес для глянцю (фото)

Автором знімків став італієць Маріо Сорренті. Донька Сінді Кроуфорд продемонструвала нову зачіску.

22-річна американська модель Кайя Гербер позувала топлес у своїй останній стильній фотосесії. Юна знаменитість знялася для V Magazine.

Для обкладинки глянцю донька культової супермоделі Сінді Кроуфорд позувала на стільці в напівпрозорому топі без рукавів та впевнено дивилася в камеру.

Кайя Гербер

На іншому знімку Кайя постала топлес у чорній шкіряній куртці та мініспідниці. Вона також демонструвала нову зачіску з чубчиком та зробила легкий макіяж.

Кайя Гербер

Автором знімків став італієць Маріо Сорренті.

На одній ретро-фотографії Кайю можна було побачити в образі у стилі 1950-х років, одягнену в чорний мереживний боді з глибоким декольте.

Кайя Гербер

Ще одним із її аутфітів був чорний шкіряний комбінезон, прикріплений до високих шортів у тон.

Вона повернула спогади про 1970-ті роки в комбінезоні з квітами вільного крою без рукавів, обертаючись навколо, щоб показати, що вбрання було з оголеною спиною.

"Тепер я хочу чубчика", — прокоментувала нову фотосесію доньки Сінді Кроуфорд.

Нагадаємо, поява Кайї Гербер на обкладинці британського Vogue викликала негативну реакцію в мережі.

Також Фокус писав про появу Кайї Гербер на публіці разом із зірковою мамою Сінді Кроуфорд.