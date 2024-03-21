Через сумочки: на Hermès подали до суду за вимагання

На бренд Hermès подали до суду в Каліфорнії через твердження, що вони продають свої знамениті сумочки Біркін тільки "гідним" покупцям. У Каліфорнії вісім магазинів бренду.

У Каліфорнії проти французького розкішного дому Hermès подали до суду через звинувачення в тому, що він незаконно дозволяє купувати знамениті сумки Birkin тільки клієнтам, які мають "достатню історію покупок" у компанії. Про це пише The Guardian.

Hermès порушує антимонопольне законодавство, "прив'язуючи" продаж одного товару до купівлі іншого, як стверджують двоє жителів Каліфорнії в запропонованому федеральному колективному позові, поданому у вівторок у Сан-Франциско.

У позові йдеться, що торгові партнери компанії реалізують цю схему, спонукаючи клієнтів купувати взуття, шарфи, прикраси та інші предмети, щоб отримати можливість придбати Birkin.

У позові сумки Birkin, які тривалий час вважалися символом статусу і названі на честь британської акторки та співачки Джейн Біркін, яка померла минулого року, є найбажанішим аксесуаром у світі.

Джейн Біркін з Біркін Фото: Getty Images

Але споживачі не можуть купити Birkin онлайн у Hermès, а шкіряні сумки, які виготовляють вручну і які можуть коштувати тисячі доларів кожна, не виставляють на продаж у роздрібних магазинах компанії, йдеться в позові.

"Зазвичай тільки тим споживачам, які вважаються гідними купівлі сумки Birkin, сумку Birkin показують в окремій кімнаті", — йдеться в позові.

Згідно зі скаргою, продавці Hermès не отримують комісійних з продажів сумок Birkin, і їм доручено використовувати сумки "як спосіб примусити споживачів купувати допоміжні товари".

У позові йшлося, що автор домагається статусу групового позову для тисяч американських споживачів, які купили товари Hermès або яких попросили купити їх, щоб купити Birkin. Hermès управляє близько 43 магазинами в США, зокрема вісьмома в Каліфорнії.

Позивачі вимагають невстановленої грошової компенсації та постанови суду, що забороняє ймовірну антиконкурентну практику Hermès.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як складно і майже неможливо купити сумочку Біркін.

Також ми розповідали про те, як сумка Hermes Birkin стала найпопулярнішою сумкою у світі.

У самої Джейн Біркін було кілька сумок, названих на її честь. Вона зазвичай продавала їх, коли вони їй набридали, і віддавала гроші на благодійність.