Топ 5 найгірших дієт для схуднення, які можуть завдати шкоди здоров'ю

Давно доведено, що суворі дієти не є здоровим способом знизити вагу і можуть сильно зіпсувати здоров'я. Експертка з харчування назвала п'ять найшкідливіших дієт, які потрібно обходити стороною.

Якщо ви хочете схуднути, важливо переконатися в правильності обраних вами методів. Перспектива схуднути на короткий час, а потім набрати ще більше, мало кого потішить, тому потрібно відмовитися від суворих та неефективних дієт. Експертка з харчування Емі Шапіро назвала п'ять найгірших дієт для схуднення, а також запропонувала більш здорові та ефективні альтернативи. Про це пише Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Детокс на соках

Фото: Freepik

Детокс-соки зазвичай повні цукру і не містять достатньої кількості клітковини або білка. "Очисні соки можуть призвести до нестабільного рівня цукру в крові, втрати м'язової маси та уповільнення метаболізму. У них є нестача необхідних поживних речовин, тому вони не підходять для довгострокової втрати ваги", — зазначає Шапіро.

Дієта ХГЛ

Дієта ХГЛ доводить обмеження калорій до крайності. Дієтолог пояснює, що ця дієта дає змогу споживати лише від 500 до 800 калорій на день, а також приймати добавки з гормоном хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ), які зазвичай вводять через ін'єкції.

"Немає жодних наукових доказів, що підтверджують ефективність ХГЛ у втраті ваги", — додає Шапіро. "Дуже низькокалорійні дієти можуть бути небезпечними і призводити до дефіциту поживних речовин, втрати м'язової маси та уповільнення метаболізму. Існують потенційно небезпечні побічні ефекти, крім цього, ця дієта нестійка в довгостроковій перспективі".

Кетогенна дієта

Фото: Getty

Кето дієта передбачає вживання в їжу продуктів з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів, щоб спалювати жир як паливо, а не вуглеводи.

"Довгострокові наслідки та безпека все ще обговорюються", — каже Шапіро. "Цю дієту також може бути важко підтримувати через крайнє обмеження вуглеводів, що може призвести до дефіциту поживних речовин, закрепів і підвищеного ризику серцевих захворювань через високе споживання насичених жирів".

Сироїдіння

Сироїдіння передбачає вживання тільки сирих продуктів, таких як фрукти, сирі овочі, насіння та горіхи. Крім того, ця дієта не допускає оброблених харчових продуктів або будь-яких приготованих продуктів.

"Сироїдіння складно дотримуватися, і воно, ймовірно, призведе до дефіциту поживних речовин, особливо білка, вітаміну B12 і кальцію, тому що в ньому небезпечно мало калорій", — попереджає Шапіро.

Дієта Аткінса

Фото: Freepik

Дієта Аткінса передбачає споживання великої кількості жирів і білків та обмеження вуглеводів.

"Цей підхід дуже суворий щодо того, що можна і що не можна їсти. Дослідження показують, що це може бути ефективно для зниження ваги в короткостроковій перспективі, але не в довгостроковій, і що більшість людей знову набирають вагу", — зазначає Шапіро.

Здорові альтернативи для схуднення

Шапіро назвала три найкращі альтернативи, які допоможуть скинути вагу, не нашкодивши, а тільки поліпшивши ваше здоров'я.

Середземноморська дієта. У популярній середземноморській дієті особлива увага приділяється свіжим овочам, фруктам, цільнозерновим продуктам, горіхам, оливковій олії, рибі, а також невеликій кількості м'яса і молочних продуктів. Ця дієта допомагає боротися з окислювальним стресом і запаленням, регулює рівень цукру в крові, знижує рівень холестерину та кров'яний тиск.

Фото: Getty Images

Дієта DASH. У цій дієті робиться наголос на цільні продукти, як-от овочі, фрукти, цільнозернові продукти, нежирні або знежирені молочні продукти та нежирні білки.

"Ця дієта наголошує на скороченні оброблених харчових продуктів, таких як солодкі напої та упаковані продукти, а також на обмеженні споживання червоного м'яса. Це стійкий, всебічний підхід до їжі, який включає всі необхідні поживні речовини — вуглеводи, білки і жири — і обмежує оброблені продукти, але не обмежує споживання достатньої кількості калорій і поживних речовин для вашого організму", — зазначає Шапіро.

Усвідомлене харчування. Цей план харчування призначений для людей, які насправді не хочуть дотримуватися дієти, а радше вносять здорові зміни у свої звички харчування.

"Загалом, уникайте зневоднення, їжте усвідомлено, контролюйте розмір порцій, висипайтеся й обов'язково снідайте щодня", — рекомендує Шапіро.

Нагадаємо, 3 продукти, від яких потрібно відмовитися, щоб прискорити метаболізм і скинути вагу.

Раніше Фокус писав про сім найвідоміших модних дієт усіх часів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.