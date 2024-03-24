Олена Зеленська публічно підтримала Кейт Міддлтон у якої виявили рак

Олена Зеленська висловила принцесі Уельській підтримку від українського народу та побажала скорішого одужання та перемоги над хворобою.

Перша леді України Олена Зеленська після новини про хворобу у 42-річної принцеси Уельської Кейт Міддлтон опублікувала публічне звернення до її Високості. Допис-звернення дружина Володимира Зеленського розмістила у соціальних мережах — Фейсбук, (Х) Твітер та Інстаграм.

Як зізналася днями Кейт, після операції на брюшній порожнині, лікарі виявили у неї рак. Саме тому, Олена Зеленська відзначила, що дуже поважає мужність та незламність її Високості у боротьбі з хворобою, яку їй діагностували лікарі.

Перша Леді наголосила, що українці та Україна за останні роки стали дуже близькими з народом Великобританії та королівською родиною. Саме тому українці бажають Королівській Високості скорого та повного одужання від хвороби.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Відзначимо, що про те, що у неї рак Кейт вирішила сказати лише наприкінці цього тижня. До цього шанувальники активно обговорювали різні причини зникнення Кейт Міддлтон. Однією з яких навіть було ймовірне розлучення Кейт та принца Вільяма. Зокрема, почала з’являтися інформація, що Вільям зраджує Кейт з Роуз Хенбері, їх сусідкою. Однак, сама Роуз Хенбері спростувала цю інформацію і назвала цю інформацію нісенітницею.

Олена Зеленська звернення до Кейт Міддлтон

Попри те, що Кейт майже чотири місяці приховувала новину про свій діагноз, експерти відзначають, що все ж родині довелося публічно оголосити про діагноз через тиск суспільства, який почався через відсутність Кейт на публічних заходах.

Новина про хворобу неабияк здивувала світ. Як виявилося і королівська родина була не в курсі. Зокрема, Принц Гаррі та Меган Маркл про хворобу невістки дізналися з новин. Звісно публічно пара підтримала принцесу Уельську, однак експерти стверджують, що мовчання Вільма та Кейт про хворобу неабияк порушило стосунки між братами. Звісно на хворобу невістки відреагував і король Чарльз ІІІ, в якого також діагностували рак.

Варто відзначити, що зараз Кейт Міддлтон проходить профілактичний курс хіміотерапії. Поряд з нею її чоловік принц Вільям, який всіляко підтримує дружину в боротьбі з недугою.