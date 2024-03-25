Шарлотта Казірагі вийшла у світ після новин про розлучення (фото)
Онука княгині Монако Грейс Келлі приєдналася до свого дядька Альбера на гламурному заході. Нещодавно стало відомо про її розлучення після чотирьох років шлюбу.
Шарлотта Казірагі вийшла у світ після новин про розлучення режисером Димитрієм Рассамом. Для публічної появи онука Грейс Келлі обрала кутюрне вбрання Chanel. Про це повідомляє Royal Fashion Police.
11-та в черзі на престол Монако напередодні відвідала бал троянд у Монте-Карло, організований Крістіаном Лубутеном.
Для виходу монакська журналістка обрала сіру сукню Chanel з колекції Spring/Summer 2022 Couture. Вбрання мало розріз посередині та було прикрашене кольоровим бісером. Вона додала до вечірнього аутфіту чорний лаконічний клатч та залишила волосся розпущеним.
На гламурний захід також прийшли дядько Казірагі, князь Монако Альбер ІІ, та його дружина Шарлін.
Нещодавно стало відомо, що після чотирьох років шлюбу Шарлотта Казірагі розлучається з Димитрієм Рассомом. Вони пов'язали себе узами шлюбу на двох весільних церемоніях у червні 2019 року.
Повідомлялося, що причиною розриву стала постійна відстань. Шарлотта більшість часу проводить у Монако, а її колишній коханий через роботу перебуває в Парижі та Лос-Анджелесі.
У пари підростає син Бальтазар, який народився у 2018 році. Також у Казірагі є старший спадкоємець Рафаель від коміка Гада Ельмалеха.
Нагадаємо, на початку 2023 року повідомлялося, що онука Грейс Келлі чекає на третю дитину.
Також Фокус писав про вбрання княгині Шарлін на балу троянд.