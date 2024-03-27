Принц Вільям і принц Гаррі серйозно посварилися задовго до Меган, — біограф

Уперше брати серйозно посварилися на хвилі скандалу з вечіркою, де принц Гаррі з'явився в костюмі зі свастикою. Далі розкол тільки збільшувався, оскільки Гаррі розумів, що він завжди буде другим.

Стосунки принца Вільяма і принца Гаррі були натягнутими ще задовго до того, як у житті останнього з'явилася Меган Маркл та трапився Мегзіт. І всі розмови про те, що молодший брат хоче відновити стосунки зі старшим, не мають шансів на успіх, оскільки майбутній король Великої Британії в найближчому майбутньому навряд чи дозволить цьому статися. Про це розмірковує королівський біограф Роберт Лейсі, автор книги "Битва братів", пише Daily Mail.

Уперше брати серйозно посварилися 2002 року. Цього ж року з'ясувалося, що Гаррі курив марихуану, і це потрапило в заголовки газет, кинувши тінь на королівську сім'ю.

Три роки по тому Гаррі зазнав ще одного приниження, коли його сфотографували в нацистській формі на маскарадній вечірці колоністів і тубільців, яка проходила в будинку володаря олімпійської золотої медалі з конкуру Річарда Міда.

Тоді розгорівся грандіозний скандал, і принц Гаррі змушений був публічно вибачитися, після чого принц Чарльз відправив молодшого сина на лекцію до головного рабина.

Фото з принцом Гаррі в костюмі зі свастикою викликало грандіозний скандал Фото: The Sun

При цьому на принці Вільямі ця історія ніяк не позначилася.

"Меган не була початковим фактором, що вплинув на рішення принца Гаррі помститися своїй родині. У січні 2005 року, після провалу костюма "Колоніали і тубільці", ми тепер знаємо, що принц Гаррі був змушений переоцінити участь свого старшого брата і несправедливість появи Вільяма, що пахне трояндами. Це змусило Гаррі відчути себе відчуженим. Друзі згадують "мовчання" і доволі серйозний розлад між братами в той час — як це було після "Ганьби наркотиків" 2002 року, коли Гаррі вперше почав усвідомлювати ціну ролі функціонального цапа-відбувайла", — каже Лейсі.

За словами біографа, Гаррі та його друг Гай Пеллі взяли на себе провину за "дикі витівки" в пабі "Реттлбоун", "коли справжнім лідером компанії "Реттлбоун" був Вільям".

Після цього між братами з'явився серйозний розкол, вони довго не розмовляли. Гаррі обурювався тим фактом, що Вільям так легко відбувся. Пізніше у своїй книзі "Запасний" герцог Сассекський напише, що це старший брат і Кейт Міддлтон підбили його вибрати той костюм. Момент вибору вбрання був навіть показаний у шостому сезоні серіалу "Корона".

Момент вибору костюма потрапив у серіал "Корона" Фото: Netflix

"Функція старшого брата полягала в тому, щоб бути досконалим, незалежно від того, зробив він щось чи ні. А функція молодшого полягала в тому, щоб змусити інших із нас сміятися, критикувати, засуджувати. Це була роль, яку всі ми формували для принца Гаррі протягом багатьох років", — підсумував Лейсі.

Раніше Фокус писав, чому принц Вільям заздрить принцу Гаррі.