"Я люблю їх": Ріанна дала рідкісний коментар про синів

Рірі та репер A$AP Rocky виховують двох синів. Нещодавно почали ходити чутки про чергове поповнення в родині.

36-річна американська співачка Ріанна знялася для Vogue China перед запуском своєї косметичної імперії Fenty у країні з квітня 2024. Зокрема, бізнес-леді дала рідкісний коментар про своїх синів.

Артистка барбадоського походження поспілкувалася з головною редакторкою Vogue China Маргарет Чжан.

На одному із кадів з фотосесії Ріанна одягнена у повністю вишитий ансамбль, який складається з укороченого жакета, бралету в тон і ковбойського капелюха.

Ріанна

Також Рірі одягла ніжну білу сукню та заплела медово-каштанове волосся в косички.

Ріанна

Говорячи про заохочення індивідуальності своїх дітей, співачка сказала: "Найпрекрасніше… це те, що [діти] приходять у світ зі своєю власною індивідуальністю та щирістю, без будь-якої логіки чи відповідності, що зазвичай змушує вас відчувати, що ви повинні вписуватися в певну групу".

"Це справді чудово бачити, і я хочу продовжувати допомагати їм орієнтуватися в цьому та переконатися, що вони знають, що можуть бути ким захочуть… вони повинні прийняти це повністю, тому що це красиво та унікально. Я люблю їх саме такими", — зізналася мама двох синів.

A$AP Rocky із сином

Окрім цього, знаменитість розповіла, чому інколи заплітає сину волосся.

"Це форма захисту нашого коріння та традиції, залишеної нашими предками… [вона] змушує нас усвідомити, звідки ми прийшли. Це наша втрачена історія. Я одразу захотіла, щоб моїм дітям заплітали волосся… це щось у нас у крові", — зазначила Рірі.

Старший син Ріанни

Вони з A$AP Rocky виховують двох синів — RZA та Ріота. Нещодавно почали ходити чутки про третю вагітність співачки та очікування дівчинки. Втім, офіційно Ріанна не коментувала ймовірного поповнення в родині.

Нагадаємо, Ріанна планує продаж своєї косметики в Китаї.

Також Фокус писав про виступ Ріанни на передвесільній вечірці індійських мільярдерів.