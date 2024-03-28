Белла Хадід з мамою підтримала свого нового бойфренда на родео (фото)

Пара ще не підтвердила офіційно свій роман, але їх помітили під час поцілунку в жовтні 2023 року. Це сталося через кілька місяців після розриву Белли з Марком Калманом.

Американська модель Белла Хадід підтримала свого бойфренда Адана Бануелоса на родео в Техасі. Знімками з події зірка подіумів ділиться в Instagram з понад 60 млн підписників.

На щорічному заході до зірки подіумів приєдналися її мати Йоланда та її бойфренд Джозеф Джінголі, а також родина Адана.

Коханий Белли став чемпіоном American Performance Horseman другий рік поспіль, коли модель святкувала його перемогу на Globe Life Field в Арлінгтоні.

Белла Хадід

Зокрема, супермодель палестинського походження опублікувала відео моменту, коли Адана оголосили переможцем, де її можна було побачити з батьком бойфренда, Асенсьйоном, який також є вершником.

Белла Хадід з мамою

Белла обрала для виходу в світ блискучий топ із шкіряними штанами та, звичайно, ковбойський капелюх.

Йоланда виглядала закоханою на одній із фотографій зі своїм хлопцем-інвестором і генеральним директором Джозефом, який також є ковбоєм і живе в Техасі.

Адан — мексикансько-американський ковбой і дресирувальник коней, у віці 28 років був введений до Зали слави наїзників Національної асоціації кінного спорту.

Белла Хадід з бойфрендом Фото: bellahadidbrasil

Вважається, що тепер Белла проводить багато часу в Техасі, приділяючи час новому обранцю.

Нагадаємо, Dior розірвали угоду з Беллою Хадід після її підтримки Палестини, замінивши знаменитість ізраїльською моделлю.

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