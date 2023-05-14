Щоб не було війни. 5 предметів, які потрібно додати до шкільної програми
Можливо, війн у світі було б менше, якби в школі не викладали так докладно їх історію. Про це розмірковує педагог Володимир Співаковський.
Кожен раз, все нові та нові покоління людей, на долі яких випала війна, обурюються:
Навіщо ці війни!?. Чому вони розв'язали війну!?. Невже не можна жити спокійно?
Що ми їм такого зробили? Ну, що вони за ідіоти!
І щоразу перебувають людиноненависники, які псують нашу цивілізацію.
І починаєш думати — чому ж так?
І ось одна з відповідей.
Усі 11 шкільних років дитині розповідають про війни.
Хто кого вбив, отруїв, завоював, анексував, підкорив, полонив, забрав території та знищив людей.
І ось дитина живе в цьому інформаційно-отруйному середовищі.
… І майже нічого не вчать про те, хто що винайшов, відкрив, створив, побудував, врятував і допоміг людству.
Про лиходіїв вимагають запам'ятовувати їхні біографії, дати їхнього життя та смерті.
А про тих, хто винайшов контактні лінзи, інтернет, колготки, цифровий друк, ліки, ChatGPT… — рідко та мимохідь
Так порушено баланс добра та зла. Зла більше.
Чи варто потім журитися, що виростаючи в атмосфері потоку знань про тотальне зло, ввібравши ці тотеми і стандарти вбивчого життєустрою, діти потім поводяться так, як вчили за підручниками.
Насправді Історії повинні викладатися зовсім по-іншому. І їх має бути кілька, причому інших.
- Історія відкриттів та винаходів.
- Історія цивілізації та загальнолюдських цінностей.
- Історія рідного краю та своєї країни.
- Історії життів видатних людей.
- Футурологія.
Тоді, вбираючи більше творчої інформації, ніж руйнівної, є шанс, що і в дорослому житті люди будуть менш мілітаризовані, і більш миролюбні.
А інакше, якщо вкладати в розум і душу тільки війни, то і кінця-краю їм не буде.