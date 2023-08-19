Корисний сніданок на вікенд. Як приготувати збалансовану "зелену" страву з оселедцем та салом

Якщо у вас на вихідних є час для приготування — причому зовсім небагато! — варто скуштувати страву, яку пропонує кардіологиня Наталія Циганкова . У ній — багато зелені та овочів, а також млинці з сиру та висівок, оселедець і, звичайно, сало!

Корисний сніданок у вихідний день, коли є час готувати!

Замість хліба — млинець:

2 яйця, 2 стол. ложки сиру, 3 стол. ложки висівок, побільше любої подрібненої зелені (у мене петрушка і листячко селери), сіль, перець за смаком.

Одержуємо 2 гарненьких млинця, підсмажених по декілька хвилин з обох сторін на оливковій олії, на порцію — 1.

Зелений салат плюс томати, оливки.

Салат з буряка з подрібненими волоськими горіхами.

Оселедець (по вмісту корисних речовин ніяк не поступається лососю).

І шматочок нашого українського сала, яке привезли з України і яке так добре піднімає настрій, бо то ж наше, своє…

Ну, куди ж без нашого українського сала! Фото: "Спутник"

На десерт кава з козячим сиром

Порахувала, звичайно ж, приблизно — і в мене вийшло 547 калорій і головне, це співвідношення:

білки — 25% (яйце, сир, оселедець, горіхи);

жири (корисні — оливкова олія, сало, горіхи) — 30%;

вуглеводи — 45% (також корисні, висівки, овочі — а все це клітковина).

Гарних вихідних, смачного і будьте здорові!

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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