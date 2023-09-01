Вибори в Україні — це утопія. Чому не можна провести голосування до кінця війни

Вибори в Україні здаються нереалістичними через кілька причин, і одну з них розглядає журналіст Віктор Трегубов . Він звертає увагу, що проголосувати не зможуть близько 20 відсотків виборців.

На минулих виборах в Україні в нас було — потенційно — 30 мільйонів виборців.

Зараз десь мільйон — у Силах оборони України. Десь п'ять мільйонів — за кордоном. Ще кількасот тисяч — на територіях, окупованих вже у 2022-му році.

Отже, з виборчого процесу буде виключено близько 6 мільйонів громадян, що складає 20% виборців.

Ні, не кажіть мені, що вони зможуть проголосувати в "Дії" чи ще якось. Бо участь у виборчому процесі — це не тільки можливість голосувати, це ще й можливість висунутися та провести власну виборчу кампанію.

Помножимо це на такі коефіціенти:

відсутність рівного доступу до медіа;

небезпека проведення масових заходів;

нестабільність лінії розмежування.

Отож, я переконаний, що провести будь-які загальнонаціональні вибори в Україні до кінця активної фази війни буде неможливо не те що політично, а й суто технічно.

Це, звісно, не означає, що політики не намагатимуться піаритися й топити конкурентів просто про всяк випадок.

Але щось я не впевнений, що це матиме сенс, окрім вгамування їхніх неврозів.

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