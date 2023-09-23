Чому нам потрібний кавун: що важливо знати про користь кращої осінньої ягоди

Ягоди та фрукти краще їсти після сніданку та обіду, як десерт, рекомендує кардіолог Наталія Циганкова . А найкорисніша осіння ягода — безумовно, кавун з його чудовим набором корисних властивостей та вітамінів.

Чарівна ягідка!

Мій товариш по ФБ Сергій Дятленко запитує мене: "Коли ж їсти ягоди і фрукти, яких зараз безліч в Україні?"

Краще вживати під час сніданку і під час обіду, як десерт.

Чому так?

Щоб ми не зʼїли, навіть якщо в їжі зовсім не має продуктів, які містять глюкозу чи інші прості вуглеводи, піднімається рівень гормону ІНСУЛІНУ. І це такий поважний пан (я так багато пишу про нього, аби задобрити), якщо ми з ним будем поводиться не чемно, то він розлютується і нажене на нас ОЖИРІННЯ і ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ.

Тому, аби він не піднімався і не обурювався ще раз, коли ми через деякий час після сніданку (обіду) будемо їсти фрукти, давайте, друзі мої, будемо закінчувати трапезу десертом з фруктів чи ягід, коли рівень інсуліну поступово знижується (постпрандіальна хвиля) і він буде задоволений і не зробить нам шкоди!

Позаяк пік підйому інсуліну — саме в обід, а до кінця дня він знижується, то і більшу порцію фруктів краще зʼїсти під час обіду, меншу за сніданком, і замінити її овочами за вечерею.

Що краще, ягоди чи фрукти?

Всі вони корисні, їжте все, що полюбляєте, але ягоди містять значно МЕНШЕ цукру, а значить, і менше калорій, тому це треба враховувати людям з надлишковою масою тіла, ожирінням та цукровим діабетом і обирати частіше ягоди.

І зараз я вам розповім про одну чарівну ягідку, яку ми всі так полюбляємо і у якої зараз свято (бо ж урожай!).

Сьогодні була на ринку, і там величезний вибір цих чудових ЯГІДОК!

Адже КАВУН — це ягода і, як усі представники цього класу, має низьку калорійність і значно менший глікемічний індекс і глікемічне навантаження, ніж більшість солодких фруктів.

кавуни майже на 93% складаються з води, містять корисну клітковину та безліч вітамінів та мінералів. Там знаходяться вітаміни А, С, Е, К, представлена ​​практично вся група вітамінів В: В1 (тіамін), В2 (рибофлавін), В4 (холін), В5 (пантотенова кислота), В6 (піридоксин), В9 (фолати);

багато в кавунах і макро та мікроелементів, особливо важливі калій, магній, залізо, є навіть рідкісний КОБАЛЬТ, який входить до складу вітаміну В12 і бере участь у метаболізмі фолієвої кислоти, та КРЕМНІЙ, що стимулює синтез колагену;

І звичайно ж, кавуни містять дуже потужний антиоксидант — ЛІКОПЕН, який і забарвлює м'якоть кавуна в червоний колір. Лікопен відіграє важливу роль у профілактиці захворювань серця, діабету, катаракти та остеопорозу. Необхідно знати, що лікопен так само, як і вітаміни А, Е і К, жиророзчинний і для їхнього кращого засвоєння необхідна присутність невеликої кількості жирів (можна пару горішків, або жменьку насіння гарбуза, або соняшника).

⠀

Не потрібно купувати розрізані на частини кавуни!

Я спеціально для вас сьогодні попросила продавця сфотографувати мене з половинкою кавуна — і це, на жаль, поширена практика. Я завжди купую цілий.

Адже перед тим, як розрізати цю ягідку, її ніхто не миє і мікроби легко проникають із поверхні всередину, а "відчувши" солодке та вологе середовище (м'якоть кавуна), розмножуються дуже швидко і витягнути їх звідти практично неможливо.

Саме з цим пов’язана більшість кишкових розладів і навіть інфекційних захворювань, а не з НІТРАТАМИ, яких безпідставно звинувачують в цьому.

Прийшовши додому, добре вимийте кавун під проточною водою, просушіть і вже потім розріжте.

Якщо ви не в змозі зʼїсти цілий кавун, то виберіть з нього насіннячко, в блендері зробіть сік — і в морозильну камеру (в мене така формочка з квадратиками), і потім вживайте самостійно, або можна додавати в смузі і навіть в біле вино чи шампанське, якщо ви не встигли охолодити його до приходу гостей.

Друге фото зроблено рівно три роки тому, був інший колір волосся, найсмачніші херсонські кавуни на ринку в Києві, було інше життя, яке розділилось на до і після…

Але ж ми обовʼязково переможемо?!

Слава Україні!

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

Джерело