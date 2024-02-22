Росія отримала нову балістику: чи зможе ЗРК Patriot зупинити іранські Zolfaghar
Іноземні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії 400 балістичних ракет Zolfaghar. Журналіст Денис Попович малює можливі погрози, які несе ця зброя, закликаючи до її правильної оцінки
Буду відвертим, шановні читачі, але новина про 400 іранських балістичних ракет, що їх могло бути передано до РФ — найбільш паскудна новина за останні кілька місяців.
Так для розуміння. Якщо показник ураження однієї повітряної цілі однією ракетою для ЗРК Patriot складає приблизно 0.8 (де 1 — це 100%), то треба мати 800 противоракет, щоб збити ці 400. Ні, це не означає, що не може бути співвідношення один до одного. Просто для гарантованого ураження треба розраховувати пропорцію у 2 зенітні ракети на одну балістичну.
Чи є у нас 800 зенітних керованих ракет МІМ 104 для ЗРК Patriot? Питання близьке до риторичного, навіть якби Конгрес США зливав нам на голови золотий дощ з доларів. Але навіть якщо б і зливав — є ще один нюанс.
Ракета "Зульфагар" не є моноблочною. У неї роздільна бойова частина. Тобто в якийсь момент утворюється не одна повітряна ціль, а дві. І це ще більше ускладнює перехоплення і без того непростої цілі, потенційно збільшуючи розхід зенітних ракет. При такому розкладі навіть ППО Києва може "лягти".
І я б не пащекував щодо того, що точність іранських ракет може наближатись до точності польоту телеграфного стовпа. По-перше, далеко не факт. А по-друге, навіть якщо коефіцієнт кругового відхилення у цієї балісти складає 500 на 500 метрів, то замість умовного складу чи заводу вона падатиме на житлову забудову, в чому я особисто не бачу нічого гарного чи сексуального…
Ну тобто, поки республіканці відпочивають, сюжет закручується.
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