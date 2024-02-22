Росія отримала нову балістику: чи зможе ЗРК Patriot зупинити іранські Zolfaghar

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Буду відвертим, шановні читачі, але новина про 400 іранських балістичних ракет, що їх могло бути передано до РФ — найбільш паскудна новина за останні кілька місяців.

Так для розуміння. Якщо показник ураження однієї повітряної цілі однією ракетою для ЗРК Patriot складає приблизно 0.8 (де 1 — це 100%), то треба мати 800 противоракет, щоб збити ці 400. Ні, це не означає, що не може бути співвідношення один до одного. Просто для гарантованого ураження треба розраховувати пропорцію у 2 зенітні ракети на одну балістичну.

Чи є у нас 800 зенітних керованих ракет МІМ 104 для ЗРК Patriot? Питання близьке до риторичного, навіть якби Конгрес США зливав нам на голови золотий дощ з доларів. Але навіть якщо б і зливав — є ще один нюанс.

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Іранські ракети Fateh-110 та Zolfaghar: чи становитимуть вони проблему для української ППО

Ракета "Зульфагар" не є моноблочною. У неї роздільна бойова частина. Тобто в якийсь момент утворюється не одна повітряна ціль, а дві. І це ще більше ускладнює перехоплення і без того непростої цілі, потенційно збільшуючи розхід зенітних ракет. При такому розкладі навіть ППО Києва може "лягти".

І я б не пащекував щодо того, що точність іранських ракет може наближатись до точності польоту телеграфного стовпа. По-перше, далеко не факт. А по-друге, навіть якщо коефіцієнт кругового відхилення у цієї балісти складає 500 на 500 метрів, то замість умовного складу чи заводу вона падатиме на житлову забудову, в чому я особисто не бачу нічого гарного чи сексуального…

Ну тобто, поки республіканці відпочивають, сюжет закручується.

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