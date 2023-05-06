Військовий переворот у Росії можливий, але за певних умов, – експерт

Росію може очікувати зміна керівництва режиму у разі, якщо влада президента РФ послабшає. Для цього є два можливих сценарії розвитку подій.

Умовою для усунення кремлівського керівництва можуть стати успішні дії Сил оборони України, через які довіра до президента Володимира Путіна з боку російського населення може знизитися. Подальше зростання соціальної напруженості в РФ через війну — ще одна передумова зміни режиму. Про це у коментарі Фокусу заявив військовий експерт Антон Міхненко.

"Чим більш успішними будуть українські наступальні операції, чим більше територій ми будемо звільняти, тим більше це буде підривати стабільність режиму РФ, — говорить військовий експерт Антон Міхненко. — У Росії вже настільки розповсюдилась пропаганда, настільки накручене населення, що воно вже підштовхує військово-політичне керівництво до радикальних дій. Вже на побутовому рівні пропонують використовувати тактичну ядерну зброю. А коли суспільство починає тиснути на владу, а влада розуміє, що не може скористатись цими можливостями, тому що є певний політичний зовнішній тиск, напруга зростає — може відбутися вибух".

Міхненко згадує історію: "Після закінчення Першої світової війни, коли натовпи військових російської імперії почали повертатись з війни на території російської імперії в Україні та Росії, військові теж були збурені — війна закінчилась, а результатів не було. Саме цим моментом скористались більшовики, коли почали нав’язувати ідеї військовим, які повернулись з фронту".

Недарма ж останнім часом експерти все частіше говорять, як Росія буде жити після Путіна, а у Кремлі шукають кандидатуру наступника, адже у разі поразки в Україні російські еліти хочуть гарантувати собі безпеку.

На початку січня в РФ озвучили можливий сценарій відходу Путіна — за словами ексспічрайтера голови Кремля Аббаса Галлямова, Путіну можуть запропонувати варіант, який дасть змогу мирно піти з політики та зберегти звичне життя. В іншому випадку вони можуть почати діяти більш рішуче.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Брак довіри та опасіння заколоту: чому Путін постійно змінює генералів".