Є 200 тисяч. Скільки ще Путін може мобілізувати для війни в Україні

Російська армія зазнає найбільших втрат в живій силі від моменту закінчення Другої світової війни. Всього пʼять місяців знадобилося українським захисникам, щоб подвоїти кількість втрат ворога вдвічі. Фокус дізнавався, скільки ще може мобілізувати РФ для війни в Україні.

Сьогодні кількість втрат російської армії в Україні наблизилась до позначки в 200 тис. чоловік — 199 980. Попередню крупну цифру було зафіксовано наприкінці грудня 2022 року, тоді велика війна в Україні тривала десятий місяць, а кількість втрат сягнула 100 тис. чоловік. Щоб подвоїти її, Силам оборони знадобилось всього пʼять місяців.

Після початку повномасштабного вторгнення та втрати кадрових армій, президент Російської Федерації Володимир Путін вже встиг оголосити часткову мобілізацію. Відповідний указ було підписано 21 вересня 2022 року, а до армії мобілізовано 320 тис. чоловік. Примітно, що на той момент, тобто початок листопада, число втрат особового складу становило близько 75 тис. чоловік. За пів року кількість втрат зросла в півтора раза. Що може бути підтвердженням поганої підготовки та забезпечення військових, а також так званої "тактики мʼясних атак".

Про ще одну мобілізацію оточення Путіна заявляє не вперше. 10 травня колишній керівник Роскосмосу, а нині, як він сам себе називає, "керівник групи військових радників" Дмитро Рогозін закликав до другої хвилі мобілізації в РФ.

"Треба мати на увазі, що ворог сильніший за нас. Ми не можемо тут діяти таким чином, що кожен сам за себе. Тому потрібна мобілізація. Вона мала пройти не тільки одна на початку осені, мала пройти ще одна. У нас є проблеми з особовим складом, тому що хлопці поранені, наших бійців убивають", — сказав Рогозін.

В Росії на кожному кроці нагадують про необхідність віддати своє життя армії Фото: AFP

Натомість 10 травня Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори. Кількість чоловікiв, яких викликають на військові збори не вказується та зашифровано за відміткою "для службового користування".

Разом з тим, депутати Держдуми вже знайшли вирішення проблеми, як покращити підготовку мобілізованих. Член комітету з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв запропонував громадян, які вийшли з призовного віку, але залишаються в мобілізаційному резерві, призивати на навчання. На його думку, на зборах для тих, хто служив, "їм робити нічого", а ось на окремих зборах — можна буде отримати військово-облікову спеціальність.

Який мобілізаційний потенціал РФ

25 серпня 2022 року Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ до 2 039 758 осіб, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців, решта адміністративний та обслуговуючий персонал. Тут мова йде про професійну армію та військовослужбовців за призовом, кількість осіб, які становлять так званий мобілізаційний потенціал, є військовою таємницею. Внаслідок значних втрат, понесених під час вторгнення в Україну, майже всі російські військові формування є кадровими, тобто такими, що потребують укомплектування.

За інформацією видання The Military Balance 2023, що випускається Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, станом на початок року чисельність російської армії становила 1 млн 190 тис. чоловік. Сюди варто додати 1,5 млн осіб, що знаходились в резерві, та ще стільки ж — з досвідом військової служби. Окремо варто виділити 559 тис. кадрових службовців парамілітарних підрозділів, таких як Росгвардія, прикордонна служба ФСБ.

Скільки росіян призвуть на війну

На рівні пропагандистських заяв російські політики та журналісти запевняють, що за необхідності РФ може мобілізувати 30 млн чоловік або й більше, якщо виникне така необхідність. В цьому є частина правди, адже з таким людським потенціалом, що є у РФ, мобілізація необхідної кількості залежить лише від організаційних питань та часу. Інша справа — це можливість країни забезпечити армію таких розмірів.

"Російський мобілізаційний потенціал складає 1,5 млн підготовлених, та близько 30 млн загальної чисельності. На жаль ці цифри не оптимістичні для нас. Але треба зауважити, що РФ не зможе забезпечити їх всіх, там величезні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Для прикладу, в елітних повітряно-десантних військах немає елементарних персональних засобів захисту, бійцям не вистачає бронежилетів та аптечок", — говорить Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

В свою чергу військовий експерт Михайло Жирохов відзначає, що втрати в розмірі 200 тис. чоловік в російської окупаційної армії не настільки оптимістичні, як здається на перший погляд. Він нагадує, що мова йде не лише про безповоротні втрати, тобто вбитих, а й інші категорії.

"Я не вважаю, що 200 тис. чоловік близькі до дійсності. Свого часу Генштаб ЗСУ давав пояснення, що сюди крім вбитих включаються й санітарні втрати, а також ті, хто пропав безвісти чи перебуває в полоні. За моїми оцінками, число вбитих десь на рівні 20-25 тис. Все це грає їм на руку, адже дійсно, свій мобілізаційний потенціал вони ще навіть не задіяли. В РФ можуть мобілізувати кілька мільйонів, єдине питання в тому, чи зможуть їх забезпечити – нагодувати, озброїти, платити", — пояснює Фокусу Жирохов.

На відміну від матеріально-технічного забезпечення, людей в Росії вистачає Фото: Скриншот

Він нагадує, що при населенні РФ в 140 млн проти 30-32 млн в Україні перевага у мобілізаційному потенціалі очевидна.

Опитані Фокусом експерти зауважують, що спроби порахувати можливості РФ мобілізувати необхідну кількість солдат наразі неактуальні, тому що вони корелюють з можливістю їхнього забезпечення. Адже мобілізований масив людей ще не є армією без хоча б мінімальної підготовки, речового забезпечення, озброєння та бойового злагодження. З цим РФ має великі проблеми через тотальну корупцію, через те, що на складах відсутнє відповідне спорядження, військова техніка законсервована "на папері", а насправді розкрадена та розпродана. Стратегічні запаси, які накопичувалися за часів СРСР, за своєю якістю залишилися в тій же епосі. При цьому така ситуація не лише в питаннях мобілізацій, а й у регулярній армії, що зараз намагається воювати в Україні.

Саме відсутністю відповідного матеріально-технічного забезпечення Снєгірьов пояснює нинішній стан російської армії в Україні.

"Відсутність технологій та забезпечення в Кремлі намагаються компенсувати чисельністю військ, влаштовуючи так звані "мʼясні штурми". Саме тому підрозділи спеціального призначення використовують для піхотних задач, а десант та морську піхоту – як штурмовиків. Варто говорити, що указ Путіна про збори резервістів, це не більше як політична заява, щоб викликати зміну настроїв в Україні та Європі. Насправді це обернеться ефектом бумеранга проти самих же росіян", — говорить експерт.

Зі слів Снєгірьова, за різними оцінками, сьогодні в Україні близько 400 тис. окупаційної армії, але якщо з них набереться хоча б 50 тис. боєздатних, то вже буде якийсь показник. Зараз російська армія деморалізована, погано забезпечена та не мотивована.