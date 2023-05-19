Зеленський зустрінеться з Байденом на саміті G7 у Японії, — Єрмак (відео)

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський буде присутнім на саміті, і окремо зустрінеться з президентом США.

Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у Японії, де проведе зустріч із президентом США Джо Байденом. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону сьогодні, 19 травня.

"Повідомлення президента Байдена (під час саміту G7 про те, що Вашингтон підтримує зусилля союзників щодо навчання українських пілотів на західних винищувачах, включаючи F-16 — Ред .), з яким президент зустрічатиметься найближчими днями, і я думаю, що в деталях обговорить не лише ці питання, а й багато інших питань", – сказав Єрмак.

У керівника Офісу президента запитали, чи він може підтвердити, що Зеленський особисто відвідає саміт G7 в Японії.

"Так, я можу це підтвердити", – відповів Єрмак.

19 травня лідери "Великої сімки" (G7) зобов'язалися не відмовлятися від заходів для виявлення, заморожування, арешту та конфіскації активів тих фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з агресією Росії. Крім того, партнери пообіцяли й надалі підтримувати Україну у війні проти Росії.

Нагадаємо, кілька днів тому в Ісландії відбувся саміт Ради Європи, на якому було оголошено про створення міжнародного реєстру збитків, які Росія завдала Україні з моменту повномасштабного вторгнення. У ньому фіксуватимуться всі факти завданих збитків та вимоги про компенсацію.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче добитися від Росії виплат репарацій на суму щонайменше 300 млрд доларів. Ці гроші — еквівалент заморожених активів Банку РФ у країнах "Великої сімки".

Також Фокус писав, що країни "Великої сімки" готові заборонити весь імпорт алмазів, міді, алюмінію та нікелю з РФ. За інформацією Міністерства економіки України, на імпорті каучуку та алмазів Російська Федерація щорічно заробляла до $2 млрд.