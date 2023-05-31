Влада країни розкритикувала Міжнародний кримінальний суд за нібито "подвійні стандарти".

Південно-Африканська Республіка планує змінити законодавство перед самітом БРІКС. Про це заявив заступник міністра державних підприємств ПАР Обід Бапела у коментарі ВВС.

За його словами, Південна Африка хоче встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду, щоб мати право вирішувати, заарештовувати російського лідера чи ні.

"У червні ми представимо закон до парламенту. За законом Південна Африка вирішуватиме, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати", — заявив Бапела.

При цьому чиновник розкритикував Міжнародний кримінальний суд за "подвійні стандарти". Він не розуміє, чому за вбивство іракців президента США не судили, а президента Росії мають.

"Ми не могли собі уявити, що МКС буде таким, яким він зараз. Вони ніколи не звинувачували Тоні Блера, Джорджа Буша у вбивствах іракців. Мандела сказав би, що МКС виявляє непослідовність", — сказав він.

29 травня стало відомо, що Південно-Африканська республіка має намір надати дипломатичний імунітет для двох зустрічей офіційних осіб із групи країн БРІКС. У рамках цих зустрічей можливе відвідування Володимиром Путіним Південно-Африканської республіки влітку.

Нагадаємо, що 11 травня посол США у ПАР заявив, що ПАР забезпечувала боєприпасами та зброєю Росію. Вашингтон серйозно сприйняв виявлення поставок зброї з африканської країни для Москви і вважає це проблемою. Президент ПАР, у свою чергу, заявив про вивчення цього питання.

Однак 13 травня стало відомо, що посол США вибачився за те, що звинуватив ПАР у військовій допомозі Росії. У МЗС ПАР заявили, що уряд не має записів про продаж зброї росіянам. Президент країни Сиріл Рамафоса закликав провести розслідування цієї справи.