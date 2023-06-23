Біологічна зброя та бойові комарі: як Росія підвищує градус ескалації та шантажу в Україні

Російські офіційні особи почали знову порушувати тему біолабораторій і біологічної зброї в Україні. Це додалося до комплексу погроз використання ядерного озброєння та ймовірності масштабних техногенних катастроф. Фокус розбирався, що саме стоїть за такими заявами російського керівництва та чого чекати далі.

Російське керівництво вже на офіційному рівні знову повернулося до заяв про біологічну зброю в Україні та ймовірність її застосування. 19 червня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ), генерал-лейтенант Ігор Кирилов, на брифінгу заявив про збільшення кількості американських військових біолабораторій. В них можуть створити штучні осередки особливо небезпечних інфекційних хвороб.

За його словами, дослідження, що проводяться в США, мають виражений військово-прикладний характер. Відомо про патент на безпілотні літальні апарати які можуть доставляти комарів-переносників хвороби. Зокрема, малярії, лихоманки Західного Нілу.

"Подібний спосіб зараження противника дав би значний військовий ефект", — сказав Кирилов.

Щоправда, начальник РХБЗ не пояснив, як комарі мають визначати де свій, а де ворог, щоб вкусити саме його.

Попри абсурдність подібних заяв, російські офіційні особи вже не вперше пускають їх у хід. Вперше про бойових комарів з трибуни ООН заявив російський представник Василь Небензя в жовтні 2022 року. Тоді дипломат розповів про отримані документи з описами проєктів дослідження країнами "колективного Заходу" можливості розповсюдження небезпечних інфекцій через мігруючих птахів, зокрема високопатогенного грипу, хвороби Ньюкасла, та кажанів, у тому числі спроможних інфікувати людину збудниками чуми, лептоспірозу, бруцельозу, а також коронавірусів і філовірусів, які можуть розглядатися як засоби доставки. Ба більше, на сайті міністерства оборони РФ навіть зʼявився цілий розділ, де кожен охочий може ознайомитися зі скан-копіями таких документів.

Всі охочі можуть ознайомитися з документами про західні біолабораторії в Україні, заявляють в МО РФ Фото: Скріншот

Вже в лютому 2023 року той же Кирилов повідомив, що США готують провокації із застосуванням токсичних речовин, звинувативши в тому РФ. Зі свого боку, представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що РФ супереч міжнародним зобовʼязанням та Конвенції про біологічну зброю продовжує роботи над наступальною біологічною зброєю.

"Використання біологічної зброї заборонене міжнародними конвенціями, але дійсно можна стверджувати, що роботи щодо її дослідженню ведуться. Про це ніхто відкрито не говорить, але це так. Ще в СРСР деякі мої однокласники, випускники Військово-медичної академії імені Кірова отримували розподіли в подібні лабораторії. Про це розповідали вже через десятки років після того, та й той, без жодних деталей", — розповідає Фокусу військовий експерт Олег Старіков.

На його думку, подібні заяви від офіційних осіб РФ слід сприймати, як елемент інформаційно-психологічної спецоперації.

Чи має Росія біологічну зброю

В березні 2021 року президент Росії Володимир Путін у відповідь на слова американського лідера Джозефа Байдена про те, що він вбивця, образливо відповів: "Хто як обзивається, так і називається". Власне це і є тією базовою скрепою для російської пропаганди та інформаційно-психологічних операцій в Україні та світі. Все в чому Кремль звинувачує інших, він попередньо робить сам або планує зробити.

Як вже розповідав Фокус, однією з ознак до застосування Росією будь-якої зброї масового ураження є тривала інформаційна підготовка. Це робиться для того, щоб приховати власні дії чи підготовку до використання, перевести увагу на іншу сторону, та забезпечити собі своєрідне алібі. На відміну від ядерного озброєння, використання якого буде зафіксовано супутником ще під час виїмки ядерних зарядів з об’єктів зберігання, біологічна зброя так не відстежується.

Колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка отруїли полонієм-210 у Лондоні в 2006 році Фото: скриншот

Росія має потужну базу для розробки біологічної зброї та бойових отруйних речовин, що отримала в спадок від СРСР. В якому стані вона знаходиться, це інше питання, але за останні десятиліття саме Кремль потрапляв у міжнародні скандали. Сюди треба згадати отруєння колишнього офіцера російської ФСБ Олександра Литвиненка полонієм-210 у Великій Британії у 2006 році. Цей ізотоп рідкісний та складний для виявлення в організмі. Згодом були спроби отруєння за допомогою речовини "Новичок" колишнього офіцера ГУР РФ Сергія Скрипаля та його дочки, опозиціонера Олексія Навального.

Якщо говорити про масштабне застосування неконвенційної зброї з боку РФ, то варто згадати війну в Сирії. У 2013 році режим Башара Асада, що мав підтримку Кремля використав в Гуті нервово-паралітичний газ "Зарин". Тоді загинуло понад 1400 осіб. Вже за два роки Москва почала неприховану військову кампанію в Сирії, з того часу було зафіксовано кілька сотень хімічних атак, зокрема хлору. Кремль обвинуватив у цих злочинах війська опозиції та західні спецслужби.

Чи піде Путін на використання біологічної зброї в Україні

Фахівці зауважують, що попри всю безглуздість та маячню заяв Росії про біологічну зброю в Україні, це є сигнал про погрозу ймовірності її застосування. Тобто, це непряма погроза можливості атаки з використанням хімічної або біологічної зброї.

За словами військового аналітика Петра Черника, розмови про "бойових комарів" не мають нічого спільного з реальністю, адже не існує такого озброєння, щоб навіть теоретично, їх використовувати. Тому це більше продукт для внутрішнього російського споживача, щоб підняти рівень страху в російському суспільстві, для реконсолідації населення навколо Путіна. Разом з тим, він впевнений, що РФ може використати в Україні інші види біологічної зброї.

"Я думаю, вони готуються і можуть застосувати якийсь інший вид біологічної зброї. Кремль вже всіх переконав, що не дотримується жодних правил і принципів війни в Україні", — говорить він Фокусу.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, до систематичних погроз застосування ядерного озброєння Путін додав ще й біологічну зброю. Це все треба розглядати в єдиному комплексі сценарію, що нині розігрує Кремль.

"Російське керівництво запустило багатоаспектний сценарій — ядерний шантаж, штучні техногенні катастрофи та біологічне зараження великих територій. Це все комплексний сценарій, так звана гра в довгу. Зауважу, що підрив Каховської ГЕС, є не окремим епізодом, а саме частиною цього сценарію. Сюди ж треба додати погрози на Запорізькій АЕС і заводі "Кримський титан", — говорить Снєгирьов Фокусу.

На відміну від ядерної, підготовку до використання хімічної або біологічної зброї складно відслідкувати Фото: Відкриті джерела

Снєгирьов зауважує, що все це робиться на фоні потужної інформаційної кампанії з миротворчих ініціатив в російсько-українській війні.

"Все це є частиною одного плану з підвищення військово-політичного градуса. Це улюблена тактика шантажу Путіна, що спрямована передусім на ЄС і НАТО, щоб вони натиснули на Україну для початку переговорів. Для України це створення, якщо говорити термінологією спецслужб, "принципу терезів" або "виделки", коли жоден з варіантів не є прийнятним. У разі переговорів ми отримаємо заморожений конфлікт та потрібну паузу для Путіна. Якщо нічого не робитимемо, то РФ піде на подальшу ескалацію, саме з використанням техногенних катастроф та ймовірно біологічного зараження територій", — зазначає він.

Експерт нагадує, що новітня воєнна доктрина РФ говорить про створення передумов для капітуляції ворога ще в момент підготовки до переговорів. Власне це й намагається зараз розіграти Кремль.