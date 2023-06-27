Сам себе переграв: експерт пояснив, як Путін через свій страх віддав ініціативу Лукашенку

На думку політолога Володимира Фесенка, президенту РФ довелося піти на поступки Пригожину, оскільки всередині Росії сил для придушення протесту не залишилося — усі сили опинилися на фронті в Україні.

Спроба військового заколоту Євгена Пригожина стала для Путіна приниженням і демонстрацією його особистої слабкості. Саме тому російський президент попросив своє оточення і Олександра Лукашенка втрутитися в ситуацію. Про це в коментарі Фокусу розповів політолог Володимир Фесенко.

"Путін не хотів втручатися безпосередньо, попросив своє оточення і Лукашенка. І тут раптом виявилося, що придушити повстання Пригожина можна і без Путіна. І в майбутньому можна буде щось так вирішити. Чому ні? Можна взагалі жити без Путіна. У середині Росії проявилися вразливі місця путінської Росії і певна внутрішня політична ослабленість", — додає він.

За словами експерта, після всього, що сталося, очевидно, Путін намагатиметься врятувати свій імідж. Він відчайдушно спробує виправити ситуацію — довести своїй аудиторії і своїм громадянам, мовляв, усе добре, ситуація під контролем. І не тільки всередині країни, а й зовні.

"Цей бунт — безглуздий, але не нещадний. Путіну не вдалося придушити його. Усі сили — на фронті в Україні, а всередині країни сил для придушення протестів не виявилося. Довелося йти на поступки Пригожину, не коментуючи ситуації", — підкреслив Фесенко.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Путіна чекає палацовий переворот: заколот Пригожина показав, чого боїться російський диктатор".

Нагадаємо, у звіті ISW від 24 червня зазначено, що Лукашенку вигідна роль "миротворця" в заколоті Пригожина. Припущення про "постановку" спроби перевороту аналітики відкинули як абсурдні.

Також нагадаємо, 26 червня секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, у якого є прихильники, є початком кінця Росії.