Концерт "Вагнера" для Лукашенка. Чим займатимуться військові найманці Пригожина в Білорусі

Олександр Лукашенко запропонував Євгену Пригожину разом бійцям ПВК "Вагнер" перейти на територію республіки. Від моменту зробленої заяви досі незрозуміло в якому статусі та з якими задачами чекають найманців. Фокус розбирався, коли ПВК "Вагнер" з’являться в Білорусі та які функції вони там виконуватимуть.

Олександр Лукашенко запросив ПВК "Вагнер" на свою територію. Таку заяву він зробив ще 25 червня, коли нібито власними силами зумів переконати Євгена Пригожина не продовжувати марш на Москву. Вже наступного дня деякі російські ЗМІ повідомили, що для бійців "Вагнера" зводять військовий табір в Осиповичах за 200 км від кордону з Україною. Табір зможе розмістити до восьми тисяч осіб. Згодом білоруські моніторингові канали спростували цю інформацію та уточнили, що жодних робіт не ведеться, не лише в Осиповичах.

В якій кількості та в якому форматі ПВК "Вагнер" перебувати на території Білорусі досі не повідомлялося. Проте за словами засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, Лукашенко протягнув руку і запропонував шляхи вирішення для подальшої роботи ПВК "Вагнер" у законній юрисдикції.

Експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього білорус Ігар Тишкевич пояснює, що в законодавстві Республіки Білорусь відсутнє поняття приватних військових компаній, тому їхнє функціонування є поза законом. При цьому, перебування військових формувань офіційних збройних сил, закріплюється в законі, в якому вказується місце, час та кількість військових. Якщо мова йде про перебування в умовах так званої "Союзної держави", питання регламентується міжурядовими договорами та підзаконними актами.

"Ми не знаємо в якому вигляді їх може бути формалізовано на території Білорусі. Чи це будуть приватні особи, чи особи, які підпишуть контракти з поліцією, як це зробили деякі командири "Беркута", що виїхали з України після Майдану. Поки немає офіційного підтвердження про їхнє знаходження на території республіки, єдине що ми чули – це слова Путіна, що всі хто захоче можуть перейти в Білорусь. Плюс повідомлення російських ЗМІ, в офіційних ЗМІ Білорусі нічого про це немає", — говорить він Фокусу.

Лукашенко майже весь день розповідав, як йому вдалося зупинити рух колони Пригожина Фото: Пресслужба президента Білорусі

В розмові з Фокусом керівник аналітичної групи Українського центру аналітики і безпеки, генерал-майор СБУ Ігор Гуськов відзначив, що є інформація про підготовку бази для ПВК "Вагнер" в одній з військових частин на території Білорусі. При цьому він уточнив, що вона знаходиться не біля Мінська.

"За моїм досвідом, "вагнерівців" буде не більше тисячі осіб, я б навіть сказав, що кілька сотень найбільш досвідчених, не зеків і не рядових бійців", — повідомив він.

Навіщо Лукашенку ПВК "Вагнер"

27 червня анонсоване звернення Лукашенка виявилося бенефісом білоруського політика на тему заколоту в РФ. Він витратив майже день, щоб в деталях та діалогах розповісти, як зупиняв рух колони на Москву та домовлявся з Пригожиним. За словами Лукашенка, він розраховує, що командири "Вагнера" поділяться свої досвідом та допоможуть підвищити навички білоруської армії.

"Зараз багато розмов і балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що, і ми прагматично до цього підходимо. Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам… Корисний досвід. Слухай, вони на передовій — штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли", — сказав він на зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Лукашенко також зауважив, що перебування найманців на території республіки має фінансуватися їхнім власним коштом. Згодом президент РФ Володимир Путін повідомив, що ПВК "Вагнера" фінансуються виключно коштом російського бюджету. Рік війни в Україні обійшовся РФ у 86 млрд рублів (трохи більше ніж 1 млрд. дол.). Тобто, російський президент офіційно підтвердив, що держава фінансує найманців, які є поза законом в російському законодавстві.

З огляду на все, ПВК "Вагнер" в Білорусі виглядає більше, як чергова маніпуляція Лукашенка. Як і у випадку з тактичною ядерною зброєю. Немає жодних свідчень про переміщення зарядів на територію республіки. Мало того, спеціальне сховище має бути побудовано лише в липні, про що офіційно говорив Путін.

За словами Лукашенка, він взяв у свої руки операцію по замиренню та зупинці кровопролиття в Росії Фото: TUT.BY

Влада Лукашенка опирається на лояльності репресивного апарату, в першу чергу поліції, внутрішніх військ та КДБ. Всеохоплюючої підтримки армії він не має, та й Збройні сили Білорусі не відчувають такої підтримки від держави. За інформацією західних аналітиків, саме небажання білоруського командування брати участь у війні в Україні, стало причиною того, що Лукашенко не наважився надати відповідний наказ армії.

"Треба брати до уваги, що ми ще до кінця не знаємо усієї обстановки. Бо, наприклад, база "Вагнера" в Краснодарському краї працює, набір до нього в містах Росії все ще активний. Скоріш за все до Білорусі переїде кістяк, котрий буде виконувати декілька завдань, перш за все як преторіанська гвардія лояльна виключно Лукашенко, та виконувати завдання в білоруських активах та амбіціях у Африці", — розповідає Фокусу Координатор напрямку безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфьонов.

Парфьонов сподівається, що НАТО посилить присутність та тиск на Білорусь. Але це буде стосуватися виключно Польщі та країн Балтики. Буквально нещодавно піддали критиці плани розміщення бригади Бундесверу в Балтиці, бо військові погрожують звільненнями з армії у разі довгострокового розміщення. Це насправді дуже критичний момент, і красномовний.

Який досвід "Вагнера" потрібен Білорусі

З огляду на досвід ПВК "Вагнера" вони можуть створити на території Білорусі потужне збройне формування. Проте треба зауважити деякі фактори. По-перше, найманці не мають власного важкого озброєння та авіації необхідних для ведення наступальних дій. Розраховувати на білоруське озброєння не варто, більшу частину зі складів зберігання було передано РФ ще в 2022 році.

По-друге, кордони з Білоруссю сьогодні не такі, як були до 24 лютого 2022 року. Що Україна, що Польща з країнами Балтії посилили свої позиції. По-третє, перебування найманців "Вагнера" в Білорусі має кимось фінансуватися. Навряд чи вони особисто будуть утримувати там себе.

Фокус вже розповідав, що найпершою задачею "вагнерівців" в Білорусі стане війна з партизанами.

"ПВК Вагнер має безцінний досвід, якого немає у білоруської армії та, навіть, спецслужб. Це, в першу чергу, досвід контрпартизанської війни з Африки. На мою думку, та за моїм досвідом, ПВК Вагнер не буде видно на території Білорусі. В першу чергу, це будуть командири, які найбільш близькі та лояльні до Пригожина. Лукашенко далеко не дурень, щоб заводити на свою територію велику кількість людей, які вже показали свою готовність та вміння організовувати заколоти проти влади", — говорить Фокусу Гуськов.

Найпершим завданням для найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі стане війна з партизанським рухом Фото: РИА

Нещодавно в західних ЗМІ вийшли матеріали про підготовку громадян Білорусі в спеціальних центрах, зокрема польської Познані. Крім того, вже сформовано полк Калиновського, що зараз воює на стороні України. Досвід "пригожинського заколоту" показав, що центральна влада не може впоратися з добре підготованими мотивованими військовими підрозділами. І це у РФ, в Білорусі ситуація може бути ще складнішою – армія нелояльна, а спецслужби не підготовлені до військових операцій. Нагадаємо, коли заколот Пригожина почав набирати обертів, представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки і засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців. Він запропонував їм об’єднатися, щоб повалити режим Олександра Лукашенка.

Гуськов заперечує, що "вагнерівці" стануть основою особистої преторіанської гвардії Лукашенка. Щоб її створювати, треба максимально довіряти людям, у випадку з Пригожиним в це мало віриться. Як і в те, що разом з ним в Білорусь можуть перейти найбільш цінні кадри. Пригожин вже одного разу показав, що може кинути сили, які максимально йому довірилися і повірили в оголошені цілі.