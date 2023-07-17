"Україна готова продовжувати поставки": Зеленський висловився про вихід РФ із "зернової угоди"

Український лідер зазначив, що Росія зриває свої домовленості з ООН і Туреччиною, у той час як у Києва не було жодних угод із Москвою.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову Російської Федерації продовжити "зернову угоду". Про це написав прессекретар президента Сергій Нікіфоров у Facebook 17 липня.

Як зазначає спікер, Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю африканським журналістам, що в України не було жодних угод із Росією, тож, кажучи про зупинку "зернової угоди", Москва зриває свої домовленості з ООН і Туреччиною.

"У нас було дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода — Росія, Туреччина, ООН", — пояснив президент.

Володимир Зеленський сказав, що дав розпорядження МЗС України підготувати офіційні сигнали ООН та Анкарі щодо продовження "зернової ініціативи". За словами президента, необхідно забезпечити подальше використання чорноморського коридору.

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати — всі готові продовжувати поставки зерна", — заявив президент України.

Нагадаємо, що в Російській Федерації в день вибуху на Кримському мосту, 17 липня, заявили про припинення дії "зернової угоди". За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, частина угод, що стосується РФ, не була виконана.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала вихід Росії з угоди "цинічним кроком", а президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що "зернова угода" вже увійшла в історію як "дипломатичний успіх".

Раніше, 7 липня, Реджеп Ердоган на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що Туреччина виступає за продовження "зернової угоди" на 2 роки.