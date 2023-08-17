Навіть не оштрафували: ВАКС оголосив вирок нардепу, який приховав маєток в Іспанії за €250 тисяч

Народний депутат приховав віллу в Іспанії вартістю більш як 250 тисяч євро. За це суд спершу його оштрафував на 1300 доларів, а потім скасував своє рішення.

ВАКС оголосив вирок чинному народному депутату Верховної Ради України. Нардеп підозрювався у приховуванні майна, яке мав би внести в електронну декларацію. Чоловіка оштрафували, але штраф він не заплатить через особливості українського законодавства. Про деталі розповіла пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці Facebook.

У дописі пресслужби прокуратури не названо ім'я політика, якого покарали за приховування маєтку в Іспанії. Однак відомо, що ідеться про народного обранця від партії "Європейська Солідарність" Артура Герасимова. Нардепа підозрювали за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу — "за декларування недостовірної інформації". Справу проти нього відкрило НАБУ у 2023 році.

Нардеп не вказав інформацію про нерухомість та гроші під час електронного декларування у 2020 році, зазначили детективи НАБУ. У матеріалах справи перелічують, про що ідеться:

двоповерхова вілла в Іспанії та паркомісце — на суму 252 тис. євро (будинком нардеп володів спільно з дружиною — купив у 2013 році);

гроші на банківському рахунку — на суму 1 657 дол.

ВАКС визнав вину Герасимова та оголосив вирок: штраф у розмірі 3 тис. неоподатковуваних доходів громадян (близько 50 тис. грн) та заборона займати певні посади представницьких органів влади терміном на один рік.

Парламентар насправді не платитиме штраф і не втратить посаду, пояснили в САП, оскільки сплив термін давності. Тому нардепа звільнено від покарання.

Зазначимо, на офіційному сайті та у Facebook "Європейської Солідарності" поки що немає реакції на вирок ВАКС.

Артур Герасимов: деталі біографії

Артур Герасимов — 52-річний народний депутат 8 та 9 скликання Верховної Ради: у 2014 році — від "Блоку Петра Порошенка", у 2019 році — від "Європейської Солідарності". Політик народився на Полтавщині, здобув вищу освіт на факультеті соціології в Київському національному університеті ім. Шевченка. З 1994 по 2014 рік чоловік працював на єдиному місці роботи — на різних посадах в компанії "Українська Маркетингова Група". У 2016 році, після обрання до ВРУ, чоловік став представником президента у парламенті. Після виборів у 2019 році Герасимова обрали заступником голови фракції "Європейської Солідарності".

16 січня 2023 року НАБУ повідомило про підозру нардепу Герасимову у відповідь на розслідування журналістів: відшукалось майно нардепа у Іспанії. У лютому прокурори намагались вручити йому обвинувальний акт, однак політик утік від них на своєму авто. Після цього прокоментував ситуацію: заявив, що справа не варта "виїденого яйця".

Нагадуємо, 9 серпня ВАКС обрав запобіжний захід для чинного нардепа Гунька, якого підозрюють у корупції. Згідно з рішенням суду, його арештовано з правом вийти під заставу розміром 30 млн грн. НАБУ опублікувало відео, на якому зафіксовано спробу політика торгувати державною землею: намагався продати 2 тис. га на Рівненщині.