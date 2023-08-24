Початок тоталітаризму. Навіщо Путін дозволив ліквідацію Пригожина та кому дістанеться "Вагнер"

Погодившись на ліквідацію Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна, Кремль вирішив цілу низку проблем у політичному житті Росії. Відтепер Путін не матиме жодних, навіть потенційних конкурентів, а ймовірна опозиція бачитиме незворотність покарання. Фокус розбирався, кому дістанеться бізнес-імперія Пригожина та чому його вирішили прибрати саме зараз.

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак Embraer Legacy 600, що належав засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебувало десять осіб – сім пасажирів та три члени екіпажу. Унаслідок інциденту загинули всі. Від російських офіційних осіб відомо, що всі пасажири рейсу були представниками ПВК "Вагнер", зокрема Пригожин та Дмитро Уткін (той самий Вагнер). Цікаво, що від моменту невдалої спроби заколоту Пригожина та "походу на Москву" пройшло рівно два місяці.

Нагадаємо, безпеку вагнерівцям гарантував особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, в разі якщо всі вони вийдуть на території республіки. Так і відбулося, частина найманців перейшла до польових таборів в Білорусі, а частина — підписала контракт із російським Міноборони.

В останній раз Пригожин з’являвся на публіці 21 серпня, коли було опубліковано його відеозвернення нібито з африканського континенту. Літак в якому він загинув разом з оточенням здійснював рейс із Москви до Санкт-Петербурга. Як Пригожин опинився в Москві та що стало причиною цього візиту наразі не повідомляється.

Місце падіння бізнес-джета Пригожина Embraer Legacy 600 в Тверській області Фото: Соцмережi

Станом на 24 серпня, жодної реакції на загибель Пригожина та його оточення від президента Володимира Путіна, його речника чи інших офіційних осіб не відмічається. В офіційному російському медійному полі удають, що нічого не відбулося.

Фокус уже неодноразово розповідав, що Пригожин мав політичні амбіції та доволі високий рівень підтримки серед населення. Його невдала спроба вчинити військовий заколот завдала суттєво удару по авторитету центральної влади та особисто Путіну. Оточенню російського президента навіть довелося влаштовувати кампанію з "виведенню Путіна в народ". Зі свого боку, армію накрила хвиля репресій проти генералів та старших офіцерів.

Хто і навіщо ліквідував Пригожина та Уткіна

Наразі складно припускати, кому була вигідна ліквідація Пригожина разом з Уткіним, вони мали складні стосунки і з Сергієм Шойгу і оточенням Рамзана Кадирова. Зрозуміло одне — без згоди Путіна, цієї операції не відбулося б. Ба більше, однією з версій катастрофи літака є його збиття засобами ППО — на фото та відео чітко прослідковується димний слід від ракети.

Дмитро Уткін, той самий позивний "Вагнер", який зібрав однойменну приватну компанію на гроші Пригожина Фото: Досье

"Якість виконання залежить від масштабу особистості, яка виконує це замовлення. Тут чітко прослідковується виконання Міноборони, Шойгу мав особисті рахунки з Пригожиним. Далі було віддано наказ, руками Герасимова все зробити. За ним слідкувати та до найменших деталей прораховували операцію. Якби це було ФСБ, думаю, що спосіб вибрали який інший, наприклад, отруїли", — припускає Фокусу колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Димні сліди від ймовірної ракети ППО, якою могло бути збито літак Пригожина Фото: Скріншот з відео

На думку політичного експерта Віктора Бобиренка, вся операція з ліквідації Пригожина, Уткіна та їх близького оточення була організована в кращих традиція російського репресивного апарату.

"Це було показове покарання, як кажуть в Росії — щоб іншим і поготів не було. Що ми бачимо зараз, кремлівський режим показав, що будуть бити всю опозицію, незалежно від її політичної орієнтації. Тут і ліберальний Навальний і радикально налаштовані представники партії війни Гіркін та Пригожин. Все буде показано так, що Путін і його оточення не мають стосунку до ліквідації Пригожина, але всі все добре розуміють", — говорить він Фокусу.

Ступак звертає увагу, що позбувшись разом з Пригожиним Уткіна, Кремль залишив ПВК "Вагнер" без яскравих особистостей, авторитетних лідерів, які б очолили найманців і продовжували створювати загрозу для режиму.

"Ця ліквідація стала тією крапкою переходу Росії від авторитаризму до повного тоталітаризму. Тепер залишається лише один вибір — або стати в стрій вірних путінців, або бути знищеним. Вже мало просто любити Путіна, потрібно це робити після кожного побиття", — пояснює Бобиренко.

Кому дістанеться ПВК "Вагнер"

Від початку 2000-х Пригожин почав будувати свою імперію, що згодом оформилася в холдинг "Конкорд". Основним бізнесом було надання послуг харчування, від тоді Пригожин отримав прізвисько "кухар Путіна". Бізнесмену вдавалося через підставні фірми отримувати багатомільйонні контракти від держави. Наприклад, на харчуванні для армії та закладів освіти, компанії афільовані з Пригожиним, за минулий рік отримали понад 90 млрд рублів прибутку. Бізнесмен мав свої активи і в медійному бізнесі — медіахолдинг "Патріот" враховував так звані "фабрику медіа", "фабрику тролів" та цілу низку "військкорів". Хоча найбільшим впізнаваним є приватна військова компанія "Вагнер", яку він заснував разом з Уткіним, де останній виконував роль відбору, підготовки та організації кампаній.

ПВК "Вагнер" залишилася без керівництва та лідера, який би міг організувати її діяльність навколо себе Фото: riafan.ru

Опитані Фокусом експерти вважають, що не варто чекати якоїсь війни за бізнес спадок Пригожина. Всі цінні активи буде розділено між оточення Путіна.

"З огляду на те, як будувалися впливи Пригожина, то вся його так звана імперія, не є особистим продуктом, він все таки людина системи. Його медіаактиви завжди транслювали кремлівську пропаганду, а фабрика тролів була націлена на західних споживачів. Я думаю, що все це буде тихо і спокійно розділено між кремлівськими бенефіціарами. Можливо відійде до братів Ковальчуків, нагадаю, після невдалого заколоту про це вже говорилося", — говорить Фокусу політолог Ярослав Макітра.

Юрій Ковальчук є представником найближчого позакремлівського оточення Путіна. Більш відомий за дачним кооперативом "Озеро". У 2014 році міністерство фінансів США назвало його "особистим банкіром" Путіна та додало його до списку санкцій у 2014 році. За інформацією The Wall Street Journal, саме Ковальчук став одним з найвпливовіших голосів, які підтримали рішення повномасштабного вторгнення в Україну. Він також є одним із найбільших медіамагнатів країни з імперією телеканалів, газет і соціальних мереж, які часто рекламують кремлівську лінію. Михайло Ковальчук є президентом Курчатовського інституту, на фінансування якого виділяється десятки мільярдів рублів.

"Щодо бійців ПВК Вагнер, їх можуть змусити присягнути на вірність Путіну та розпорошити по різним ПВК. Або назавжди відправити до Африки. З командирами ситуація інша, скоріш за все, всі вони будуть ліквідовані вже ближчим часом", — прогнозує Ступак.