Світові лідери прагнуть залишити можливість для переговорів із Путіним, — юрист-міжнародник

За словами адвоката Андрія Яковлєва, уся політична верхівка Кремля має імунітет від судового переслідування і такої позиції дотримуються всі країни ООН, серед яких і США. Це залишає можливість для майбутніх переговорів.

Якби президента РФ назвали злочинцем і почали заочно його судити, тоді б із ним неможливо було вести переговори. Про це в коментарі Фокусу розповів адвокат, керуючий партнер в АТ "Амбрела" Андрій Яковлєв.

Річ у тім, що у глави Кремля, як і будь-якого президента іншої держави, є спеціальний імунітет від судового переслідування на час перебування на посаді. І така загальна позиція держав-членів ООН залишається незмінною

Політично це означає, що Володимир Путін вважається легітимним керівником, як і прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, а також глава МЗС Сергій Лавров, на яких також поширюється імунітет.

І світ, а насамперед США, вважають за краще залишати їх легітимними для початку подальших переговорів, зокрема й про мир в Україні.

"Якщо Путіна назвати злочинцем і занадто швидко засудити заочно, то переговори вести з ним буде неможливо", — зазначає Андрій Яковлєв.

Він не відкидає варіант, що в історії про створення трибуналу щодо агресії, на якому наполягає Україна від початку повномасштабного вторгнення, ідеться не стільки про правосуддя, а скільки про метод тиску на Путіна. Мовляв, в обмін на те, щоб його не назвали міжнародним злочинцем, той має припинити агресію.

Водночас Яковлєв зазначає, що в Міжнародному кримінальному суді, який видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у причетності до незаконної депортації українських дітей до Росії, імунітети не діють. Якщо Путін з'явиться в одній із 123 країн-учасниць Римського статуту, його мають там заарештувати. І в Москві про це знають. Саме тому Володимир Путін не зміг поїхати на саміт БРІКС у Південну Африку.

Яковлєв каже, що складно зрозуміти, чому українська влада вирішила зупинитися на злочині у вигляді агресії, адже існують зрозуміліші й очевидніші шляхи доказу провини вищого керівництва РФ у Міжнародному кримінальному суді. І цей процес уже запущено — ордер на арешт Путіна видано.

Нагадаємо, раніше медіа писали, що трибунал для Росії, ймовірно, не відбудеться в тому вигляді, як планувала Україна. У США думають, що Україні не вистачить підтримки в ООН для створення трибуналу щодо агресії.

Більше читайте в матеріалі Фокуса: "Трибунал для Путіна. Чому вирок президенту РФ унеможливить переговори про мир із ним".