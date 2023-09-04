Закупівлі та переговори: Які завдання ставлять кандидату в міністри оборони Рустему Умєрову в Раді

У Верховній Раді готуються до голосування за звільнення старого та призначення нового міністра оборони. Невдовзі Рустема Умєрова мають звільнити з Фонду держмайна та призначити на місце Олексія Резнікова, який чекає на своє звільнення з Міноборони. Фокус дізнавався, чи вистачить голосів народних депутатів для ухвалення такого рішення та які завдання стоятимуть перед новим очільником оборонного відомства.

Уже завтра, 5 вересня, Верховна Рада України має намір проголосувати за відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Відповідну заяву на звільнення він подав напередодні, хоч і до останнього намагався не коментувати своє звільнення. Кадрові рішення анонсував голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, попри низку незакритих кадрових питань, найближчим часом парламент розгляне лише ротацію міністра оборони. Інших кадрових питань цього тижня не планується.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, питання призначення та звільнення міністра оборони вирішує Верховна Рада після відповідного подання від президента. Аналогічна процедура й щодо керівника Фонду державного майна, головою якого є кандидат у міністри оборони Рустем Умєров. Він також уже надав свою заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна.

У парламенті добре знають Рустема Умєрова — раніше він був народним депутатом, згодом Рада призначала його на посаду голови Фонду держмайна Фото: "Голос України"

Фокус уже розповідав, чому кандидатура Умєрова є політично компромісною та найкращою з можливих у нинішніх реаліях кандидатурою. На його підтримку вже висловилися низка антикорупційних громадських організацій, а жодна політична сила не заявила про своє заперечення чи критику.

Разом із тим, у політичній фракції "Європейська солідарність" вимагають, щоб кадрові перестановки в Міноборони пройшли в публічній площині. Якщо чутливі питання національної безпеки й оборони є інформацією з обмеженим доступом, то обговорення нового міністра має бути публічним.

"Обговорення нового міністра оборони має бути публічним. Бо знову призначають хорошого хлопця, якого потім може зламати система", — написала народна депутатка Ірина Геращенко у Facebook.

Чи є голоси для кадрових змін у Міноборони

Зазначимо, що під час звільнення попередника Резнікова Андрія Тарана в парламенті також не відбувалося заслуховування звіту очільника Міноборони. Згодом Арахамія в кулуарах парламенту пояснював, що особисто просив міністра не звітувати, "щоб заощадити час, необхідний для розгляду важливих законопроєктів".

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла Фокусу, що фракція ще не обговорювала кандидатуру Умєрова, це може відбутися вже найближчим часом. Вона нагадала, що народні депутати добре знайомі з Умєровим, адже разом працювали в парламенті у період, коли він був народним депутатом.

"Ми ще будемо обговорювати й спілкуватися з Рустемом, засідання фракції ще не було. Але тут не йдеться про знайомство, ми його добре знаємо, працювали разом, коли він був народним депутатом. І заслуховували його на фракції, коли він був кандидатом на посаду голови ФДМ, тому ми добре знайомі", — говорить вона Фокусу.

У сесійній залі без проблем знайдуться необхідні 226 голосів за звільнення Резнікова та призначення Умєрова Фото: rada.gov.ua

Кравчук підкреслює, що чує від колег лише позитивні відгуки щодо кандидатури Умєрова. Також схвально відгукується профільний парламентський комітет, який розгляне його кандидатуру одразу після звільнення Резнікова та подання Умєрова.

На думку політичного експерта Олексія Голобуцького, проблем зі знаходженням необхідних голосів для проведення кадрових змін не має виникнути.

"Щодо його підтримки в сесійній залі не має бути пересторог — у нас формально є монобільшість, плюс підтримка двох депутатських груп. Подейкують, що керівники одразу двох депутатських груп, як-то кажуть, ходять під кримінальними статтями, тому готові голосувати за все", — говорить він Фокусу.

Народний депутат Олександр Качура (СН) припускає, що голосів за призначення Умєрова міністром оборони не доведеться шукати, адже він бачить серед колег велику підтримку рішення президента.

"Я припускаю, що колеги з фракції "Голос" голосуватимуть за його призначення. Саме від їхньої політичної сили Рустем обирався до Верховної Ради. Думаю, це було б логічно. Про колег із інших фракцій і груп не можу сказати, не обговорювали ще", — розповідає Фокусу парламентар.

Нагадаємо, Резнікова призначили на посаду міністра оборони 4 листопада 2021 року. Тоді за його кандидатуру проголосували 273 народні депутати: фракція "Слуга народу" дала 228 голосів, ще 16 — депутатська група "За майбутнє", "Довіра" — 10, позафракційні — 10. Решта парламентських політичних сил не дали жодного голосу.

Завдання для нового міністра оборони України

За словами Євгенії Кравчук, сильними сторонами Умєрова є те, що він зарекомендував себе як фахова людина, хороший управлінець, із хорошою репутацією. Він гарний перемовник, із західною освітою та знанням іноземних мов. А що головне — має хорошу репутацію без жодного натяку на корупційні скандали. Парламентарка зазначає, що першочерговими завданнями для Умєрова на посаді міністра оборони стануть посилення управління та комунікації.

"Ми сподіваємося, що він ефективно запустить роботу закупівельної агенції, яку нещодавно очолив Арсен Жумаділов. У такому тандемі буде проведена ця реформа, щоб ні в кого не було сумнівів, що це все прозорі, зрозумілі тендери. Рустем стресостійкий, брав участь у різних переговорах, і я вважаю, що на міжнародних переговорах він швидко знайде спільну мову з міністрами оборони західних країн", — говорить вона.

В Міноборони на Рустема Умєрова чекають усе ті ж завдання — управління, закупівлі та комунікація Фото: Міноборони України

Зі свого боку, Олексій Голобуцький зазначає, що фігура Умєрова найбільш політично компромісна, а його призначення позитивно відобразиться на відносинах із Заходом і дипломатичній спільноті. Його біографія не містить так званих скелетів у шафі. Він також звертає увагу на важливість комунікації, від якої загалом далі залежатиме атмосфера, у якій працюватиме новий міністр.

"Хочу зазначити, що й Резніков був гарним, нетоксичним міністром перші півтора року, далі почалися проблеми. Тут треба розуміти, що справа не в персоні міністра, просто так побудована та працює система Міноборони. На мою думку, новому міністру, першочергово буде необхідно вибудувати хорошу адекватну комунікацію, як внутрішню, так і зовнішню. Тоді в нього будуть всі шанси протриматися на посаді довгий час", — пояснює Фокусу експерт.

Саме через провал стратегічної та оперативної комунікації сьогодні міністр Резніков асоціюється з корупційними скандалами — яйцями по 17 гривень і зимовими куртками для невідомого сезону. В суспільстві меншість згадає потужну танкову коаліцію, постачання зброї та боєприпасів систем ППО, яких вдалося досягнути зокрема й за участі Резнікова.