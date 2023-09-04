Комітет ВР підтримав звільнення Умєрова: ЗМІ назвали дату його призначення міністром оборони

Наступним кроком стане голосування у Раді за звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна, уточнив нардеп.

У понеділок 4 вересня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав заяву посадовця Рустема Умєрова про звільнення з посади голови Фонду державного майна України. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна", — сказав Ярослав Железняк.

Він наголосив, що наступним етапом буде голосування у Верховній Раді за звільнення Умєрова з посади.

Зазначимо, що посадовець Рустем Умєров може обійняти посаду голови Міністерства оборони замість Олексія Резнікова.

Видання "Суспільне" з посиланням на двох співрозмовників у "Слузі народу" повідомило, що Рада розгляне нове призначення Умєрова під час засідання в середу 6 вересня.

"5 вересня парламент має звільнити Рустема Умєрова з посади очільника Фонду держмайна. 6 вересня Рада розгляне його затвердження на посаду міністра оборони", — сказали співрозмовники.

Відставка Олексія Резнікова: що відомо

3 вересня у відеозверненні президент Володимир Зеленський схвалив відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Тоді він зазначив, що його повинен замінити посадовець Рустем Умєров.

4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав до ВР заяву про відставку. Поки офіційно не повідомляли, чим Резніков буде займатися далі. Проте мережею ширилися чутки про його призначення на посаду посла України у Великій Британії. Сам політик заявив, що нічого не знає щодо свого можливого нового призначення.

Пізніше Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку Рєзникова з посади міністра оборони.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Рустем Умєров обіймав посаду голови Фонду держмайна з 7 вересня 2022 року. Крім цього, він був заступником керівника Постійної делегації до ПАРЄ, співголовою міжфракційного об’єднання "Кримська платформа" та головним виконавчим директором фонду ASTEM Foundation.