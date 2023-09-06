Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з візитом: центр столиці перекрили (відео)

Про ймовірну поїздку американського топчиновника в Україну стало відомо напередодні. Програма офіційного візиту глави Держдепу США поки що не уточнюється.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен уже прибув до Києва, де планує низку зустрічей із українським керівництвом. Про це повідомляє видання "Європейська правда" 6 вересня.

Яка мета візиту і про що він планує говорити — поки що невідомо.

Місцеві Telegram-канали поділилися в мережі роликами з перекритими вулицями в центрі столиці. Вони припускають, що це пов'язано безпосередньо з візитом американського гостя і проїздом його кортежу.

Візит Ентоні Блінкена до Києва: подробиці

Уперше інформація про це з'явилася за день до офіційного візиту. Про це написало видання "Дзеркало тижня", покликаючись на дипломатичні джерела.

До слова, у Державному департаменті США прокоментували напередодні можливий візит Ентоні Блінкена в Україну. Заступник спікера американського відомства Ведант Пател заявив, що не може поділитися точною інформацією.

"У мене немає оновлень щодо будь-якої офіційної поїздки від Держдепу", — йдеться в повідомленні.

Подробиці та цілі візиту не були оголошені. Також на момент публікації матеріалу не було інформації, які зустрічі заплановані у державного секретаря США.

Це вже третій візит Ентоні Блінкена в Україну за час повномасштабної війни. Уперше він побував у Києві у квітні 2022 року разом із главою Пентагону Ллойдом Остіном, і головною темою стали постачання необхідного сучасного озброєння з боку США для боротьби з Російською Федерацією.

Другий візит відбувся практично рік тому — 8 вересня 2022 року. Державний секретар у межах поїздки відвідав міста Київської області, які понад місяць перебували в окупації, зокрема Ірпінь. Він особисто побачив наслідки військової агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що США оголосять про передачу боєприпасів зі збідненим ураном для ЗСУ наступного тижня. Анонімні американські чиновники стверджують, що попередня сума нового пакета допомоги становитиме від 240 до 375 мільйонів доларів. Його повний вміст ще уточнюється.