Полігон 56: родини полонених прагнуть контролювати процес пошуку зниклих українських військових

У полоні Росії перебувають кілька тисяч українських солдатів та офіцерів. Ще більше вважаються зниклими безвісти. Їх родини прагнуть розуміти, як тривають пошуки зниклих та перемовини про обмін.

"Я хочу зробити все, аби повернути свого чоловіка з полону. І так кожний з нас. Розумію, що на процес вплинути не можу, але тоді хочу направляти, вказувати на помилки тим, хто займається обмінами та пошуками, аби вони їх побачили, захотіли виправити. Як мені в Координаційному штабі поставили запитання: "А як ви думаєте що ще можна зробити, підкажіть?". Має бути констатована проблема, визначено, з чим вона пов’язана та знайдені шляхи вирішення", — розповідає в інтервʼю Фокусу дружина військовополоненого, голова об’єднання родин "Полігон 56" Олена Добича.

Олена анонсує створення Асоціації громадських організацій родин військовополонених та безвісти зниклих, аби організувати громадський контроль над процесом.

"Звісно, ми хочемо бачити роботу зсередини. Мені представник ГУР якось запитав, чи довіряю я йому. А я відповіла: "Ви пам’ятаєте, у нас була зустріч, де збиралися близько 50 громадських організацій, під час неї ви сказали, що Україна російських льотчиків міняєте тільки на українських льотчиків. Минуло кілька місяців, льотчиків поміняли на азовців. Так у мене запитання до вас знову: "Ми льотчиків міняємо на льотчиків, ви тримаєте своє слово,". Тож я повинна довіряти такій людині яка тримає слово….?".

Нагадаємо, голова ГУР МОУ Кирило Буданов сказав, що Україна максимально близька до вирішення питання обміну полонених "всіх на всіх", проте Російська Федерація створює "певні труднощі".

Більше читайте інтервʼю Фокуса з головою об’єднання сімей, які шукають тих, з ким втратили зв'язок на фронті Оленою Добичею — "Де наші хлопці?" Скільки українських військових у полоні і чому виник безлад серед пошуковців".