Арешт Шуфрича: СБУ провела у будинку нардепа новий обшук, - адвокат

Відомо, що напередодні народного депутата відправили до СІЗО на 60 діб без можливості внести заставу.

Служба безпеки України (СБУ) зараз, 18 вересня, проводить повторний обшук у будинку нардепа Нестора Шуфрича. Про це журналісту УНН повідомив авокат нардепа Олександр Тананакін.

На запитання, чи дійсно зараз у будинку Шуфрича співробітники СБУ проводять повторний обшук, Тананакін відповів: "Так, проводять".

Затримання Шуфрича: що відомо

Нагадаємо, 15 вересня, СБУ затримала народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нардеп є "фігурантом у справі створеної співробітником ФСБ РФ і колишнім нардепом України Володимиром Сівковичем російської шпигунської мережі".

СБУ проводять обшуки в будинку Шуфрича Фото: Facebook / Юрій Бутусов

Нестор Шуфрич отримав підозру у справі про державну зраду. За даними СБУ, депутат тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

Шуфрич отримав підозру про держзраду

За даними журналістів, під час обшуку в Нестора Шуфрича знайшли документ від 2014 року, підписаний ним і Віктором Медведчуком, згідно з яким Донецька і Луганська області мають увійти до складу Росії як "краї з широкою автономією".

Обшук у Нестора Шуфрича Обшук у Нестора Шуфрича

Обшук у Нестора Шуфрича Обшук у Нестора Шуфрича

Сам Нестор Шуфрич стверджує, що влада "побачила держзраду" в депутатських запитах щодо обставин викрадення судді Чауса під час президентства Петра Порошенка.

Обшук у Нестора Шуфрича

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі для ЗМІ повідомила, що на майбутньому засіданні Верховної Ради буде розглянуто питання про відсторонення народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету зі свободи слова. Важливо зазначити, що в рамках цієї ініціативи не розглядається ліквідація самого Комітету.